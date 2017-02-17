Пятница, 17 февраля 2017

Из многочисленных видов оконных штор особое место занимают жалюзи. Они универсальны в использовании. Можно установить горизонтальные, вертикальные, изготовленные из дерева, алюминия, пластика, ткани и других материалов. Скрывая от постороннего взгляда комнату, они пропускают свет.

Применение жалюзи делает комнату красивой, придает ей современный вид. Жалюзи — неотъемлемая часть дизайна жилья. Это шторы, которые очень легко открыть, закрыть. В конструкциях последнего времени это можно делать с помощью лёгкой цепочки. Она выполняет три функции: самофиксацию планок, которые нередко называют ламелями, поворот и передвижение.

Этот вид штор имеет высокую цену, поскольку спрос на их постоянно растёт. Но приобрести дешёвые жалюзи в Красноярске совсем несложно. Это можно сделать в нескольких магазинах города. Поступают сюда жалюзи из Твери и Москвы. Жалюзи известны с древних времён. Они являются прекрасной защитой помещения от жаркой знойной погоды. Это понимали ещё в Древнем Египте. В то время жалюзи делали из тростника.

Наиболее распространены жалюзи горизонтальные. Ламели прикреплены наподобие лесенки. Нередко они укомплектованы шнуром, играющего роль фиксатора, и тросточкой, с помощью которой можно вращать ламели. Управление по системе „трость-шнур“ характерно для стандартного типа жалюзи.

Нередко применяются жалюзи вертикальные. Они очень удобны. При помощи шнура планки можно собрать вместе, и окно будет закрыто. Можно их растягивать. Особенность вертикальных жалюзи в том, что их монтируют не только на окна, но и на проёмы вместо дверей.

Вращение планкам придаёт механизм, встроенный в карнизе. Планки прикрепляются к нему поочерёдно, накладываясь одна на другую. Это даёт возможность поворачивать их как в одну, так и в другую стороны. Планки в вертикальных жалюзи обычно шире, чем в горизонтальных.

Жалюзи бывают разные. В Британии к ним относятся роллеты. Они плотно закрывают окна. Сделанные из тканей, они создают в помещении интимную остановку. Также полностью закрывают свет жалюзи персидского типа.

Они состоят из планок, соединённых между собой так, чтобы их можно было легко вращать и полностью закрывать просвет. Есть жалюзи венецианские, плиссе, а также многие другие. Главное — определиться, какую роль они должны сыграть в интерьере квартиры. Чтобы они служили долго и безотказно, следует доверить монтаж жалюзи опытным специалистам.