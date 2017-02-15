Среда, 15 февраля 2017

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил “украинскому диверсанту” Редвану Сулейманову срок содержания в СИЗО до 20 марта. Об этом сообщает “КрымSOS” со ссылкой на Эмиля Курбединова, адвоката политзека.

Как можно заключить из публикации, к середине марта УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю предполагает утвердить обвинительное заключение по делу в прокуратуре. После этого материалы уйдут в суд.

Основания продления ареста из публикации не понятны. Сулейманову вменено преступление средней тяжести, и его не могут содержать в СИЗО больше полугода, которые истекли еще 30 января. Курбединов утверждает, что срок ареста может продлеваться и далее, но уже не районным судом, а верховным судом Крыма. В этой связи он заявляет, что ходатайство о продлении политзеку срока содержания в СИЗО было рассмотрено с нарушением подсудности.

Между тем статья 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) устанавливает, что арест обвиняемых в преступлениях средней тяжести может быть продлен сверх предельного срока лишь в случае, когда следствие готовит дело к передаче в суд. При этом соответствующее представление подается не следственным органом, а прокуратурой, продлить же арест можно максимум на 30 суток. В то же время требования рассматривать представление в суде региона кодекс не содержит.

При этом в конце января арест Сулейманова уже был продлен на месяц сверх полугода – до 28 февраля.

27-летнему политзеку вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Ему грозит до пяти лет колонии.

Сулейманов был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая в захваченный Крым, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года Сулейманова задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сообщалось, что спецслужба пыталась “привязать” политзека к “группе Евгения Панова – Андрея Захтея”. Однако фигурантом этого дела он так и не стал.

9 февраля Киевский райсуд по ходатайству следователя ФСБ ограничил адвокату Курбединову срок ознакомления с делом Сулейманова 15-м числом. При этом незадолго до рассмотрения ходатайства Курбединов отбыл 10-суточный арест по сфабрикованному ЦПЭ протоколу о демонстрировании символики “Хизб ут-тахрир”, а при обыске в конторе юриста изъяли уже сделанные им копии материалов дела. Таким образом, адвокату потребовалось повторно снимать копии, а на изучение документов остались считаные дни.