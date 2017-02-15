Служба безопасности Украины возбудила дело против Прилепина
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается на официальной странице СБУ.
“СБУ открыла уголовное производство против “политрука” Прилепина, – говорится в сообщении. – Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины”.
В понедельник в интервью “Комсомольской правде” Прилепин заявил, что занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике. По словам писателя, подразделение создано по его инициативе. “Мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин”, – пояснил задачи Прилепин.
Конечной целью войны в Донбассе является Киев, добавил Прилепин. “Киев – конечная цель. Скрывать не станем, – сказал он. – Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат. Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно. Они прекрасно отдают себе отчет, что посадить какого-нибудь условного Сидорова, Тимошенко и Медведчука, обо всем с ним договориться, а через даже не четыре года, а через месяц он совершит полную перезагрузку, и опять начнется то же самое. Я думаю, что у них хватит ума такие вещи больше не совершать. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может”.
В Кремле слова Прилепина оставили без комментариев. “Я не стал бы это никак комментировать”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. “Это факт, который можно констатировать, но комментировать я бы не хотел”, – добавил он. По словам чиновника, на территории самопровозглашенной ДНР в боевых действиях “по различным соображениям”, в том числе “по зову сердца”, принимают участие граждане России и других стран Западной и Восточной Европы.
Прилепин с 2015 года является советником главы ДНР Александра Захарченко. С 2016 года писатель ведет авторскую передачу на телеканале “Царьград ТВ”.