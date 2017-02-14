Вторник, 14 февраля 2017

Архангельский юрист Андрей Креков, отбывающий в КП-3 в своем городе срок 2 года 9 месяцев по сфабрикованному обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку протеста против незаконной отправки в ШИЗО. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Викторию Крекову, жену заключенного.

Около 13 февраля 36-летний Креков был возвращен в КП-3 из фсиновской больницы, где провел месяц. Как пояснила жена юриста, в больницу он попал “на нервной почве – администрация колонии его умышленно провоцировала на свидании”.

На другой день по возвращении Крекова вызвали на заседание дисциплинарной комиссии. Начальник КП-3 подполковник Иван Футчик обвинил заключенного в нарушении, которое тот якобы совершил до отправки в больницу. Креков заметил, что рапорта о нарушениях могут быть рассмотрены лишь в течение 30 дней; затем срок давности истекает. Несмотря на это, комиссия во главе с Футчиком постановила отправить заключенного на 15 суток в ШИЗО.

Между тем один из медиков КП-3, вызванный администрацией, отказался подписывать документы об отправке Крекова в изолятор. Он указал, что в выписном эпикризе, составленном в больнице, заключенному рекомендовано наблюдение у врачей колонии, а в случае ухудшения состояния – повторная госпитализация. Тогда руководство колонии вызвало двух других медиков, в том числе психиатра, которые подписали документы.

В ноябре 2016-го сообщалось, что за год пребывания в КП-3 юрист получил в сумме 65 суток ШИЗО. “Креков настаивает, что все должно быть по букве закона, а не по неким неформальным понятиям”, отмечал главред “Медиазоны” Сергей Смирнов, и это “сильно бесит тюремщиков”.

При этом администрация КП-3 все время, что там находится Креков, пытается через суд добиться, чтобы юристу ужесточили приговор и отправили в колонию общего режима. Однако противодействие юриста, который защищает себя самостоятельно, эти планы до сих пор срывало.

В феврале 2016 – январе 2017 года Креков подал в Приморский райсуд Архангельска 21 жалобу на действия администрации КП-3. По четырем жалобам решения были вынесены в пользу заключенного.

Кроме того, Креков неоднократно держал голодовки, в том числе сухие, в знак протеста против нарушения своих прав.

Одну из голодовок юрист держал в январе – феврале 2016 года. Акция продолжалась 27 дней, причем пять последних Креков голодал всухую. К последнему дню протеста вес заключенного упал до 54 килограмм при росте 185 сантиметров; уровень глюкозы снизился до критических показателей. В итоге заключенного экстренно отправили в больницу, где он провел девять дней.

По окончании лечения фсиновцы подали к Крекову иск с требованием возместить КП-3 расходы на вывод из голодовки. Мировая судья 4-го участка Октябрьского района Архангельска Ирина Валькова взыскала с заключенного 50 533 рубля. Судья Октябрьского райсуда Владислав Беляков подтвердил это решение, отклонив апелляционную жалобу Крекова. После этого юрист подал кассационную жалобу в облсуд.

В июне 2014 года полицейские необоснованно и с применением насилия задержали Крекова у его дома, когда он возвращался с работы, и доставили в отдел. “Повалили меня на бетонный пол, били. Выламывали руки до такой степени, что по всем рукам были гематомы. Тянули наручники сзади и вверх, чтобы я падал”, – рассказывал пострадавший.

После того как юрист обратился в СКР с заявлением о пытках, на него самого завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, Креков оказал полицейским сопротивление, а одного из них – Алексея Резина – укусил в бедро.

22 июля 2015 года судья Ломоносовского райсуда Архангельска Антон Стрелков приговорил Крекова к 2 годам 8 месяцам общего режима. Юрист, до приговора находившийся на свободе, был взят под стражу в зале суда. Свою вину он не признал.

30 сентября 2015-го судья Архангельского облсуда Сергей Титов увеличил Крекову срок на месяц, одновременно изменив место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

В марте 2016 года стало известно, что Креков подал жалобу в ЕСПЧ. Юрист заявил, что Россия нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Интересы заключенного в Страсбурге представляет адвокат “Агоры” Ирина Хрунова.