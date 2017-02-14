Вторник, 14 февраля 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу видеоблогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме, оскорблении чувств верующих, а также использовании “шпионской” ручки. Об этом сообщает свердловский главк СКР. Дело направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

На сайте суда информация о поступлении дела по состоянию на 16:10 среды по Москве отсутствует. Znak.com, однако, передает, что в суде подтвердили получение дела, заметив, что пока не успели поручить его никому из судей.

В окончательной редакции обвинения 22-летнему Соколовскому инкриминированы девять эпизодов по части 1 статьи 282 (возбуждение религиозной ненависти либо вражды; до пяти лет колонии), семь эпизодов по части 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до трех лет) и статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации; до четырех лет).

Согласно фабуле дела, в мае 2013 – сентябре 2016 года Соколовский поместил на YouTube девять “экстремистских” видеофайлов, семь из которых также расценены как оскорбляющие чувства верующие. Кроме того, блогеру вменено приобретение и хранение ручки с фотовидеорегистратором, которая, как утверждается, была обнаружена при обыске в его съемной квартире.

Конкретные эпизоды дела в сообщении СКР не перечислены. Достоверно известно, что один из – публикация блогером 11 августа 2016 года сюжета “Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go – пранк)”. Именно он послужил поводом для фабрикации дела против Соколовского.

В этом сюжете блогер направился в екатеринбургский Храм-на-Крови и стал там играть в Pokémon Go. Поймав нескольких покемонов и не встретив никакой реакции ни со стороны причта, ни со стороны прихожан, он удалился. На видеокадры, сделанные в церкви, было наложено матерное песнопение, а в финале ролика Соколовский заявил, что “не словил, к сожалению, самого редкого покемона, которого можно было там добыть, – Иисуса”. Однако, добавил блогер, “поговаривают, что его вообще не существует”.

Известно также, что редакция Ура.Ру подала в полицию донос на видео – “Идеальный православный брак?”, опубликованный Соколовским 18 августа.

Из сообщения адвоката Алексея Бушмакова, сделанного в январе нынешнего года, следовало, что в деле также фигурируют номера выпускавшегося блогером сатирического журнала “Sokolovsky!”. Однако в нынешней публикации СКР речь идет исключительно о видеофайлах.

Соколовский был задержан 2 сентября. На другой день судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако 8 сентября судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела блогера под домашний арест в квартиру другого его адвоката, Станислава Ильченко.

Тем не менее через полтора месяца СКР вновь подал в суд ходатайство об отправке Соколовского в СИЗО. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич вновь отправила блогера в СИЗО. 3 ноября судья областного суда Максим Крутько подтвердил это решение. В прошлом месяце арест блогера был продлен до 23 февраля.

Однако в понедельник стало известно, что политзека вновь перевели под домашний арест в квартиру Ильченко, причем ходатайство об этом подал следователь. Причина ходатайства не уточнялась. Теперь можно предположить, что смягчить меру пресечения Соколовскому было решено в связи с окончанием следствия по делу.