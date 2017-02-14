Вторник, 14 февраля 2017

Судья Нагатинского райсуда Москвы Антон Филатов провел предварительные слушания в рамках повторного процесса по делу об экстремизме, возбужденному против лидера Партии националистов Дмитрия Демушкина. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Олега Колесникова, адвоката политика.

Как и предыдущий суд по делу, который проводила в апреле – июне 2016 года судья этого же суда Элеонора Ванина, новый процесс пройдет в закрытом режиме. Ванина незаконно закрыла разбирательство по ходатайству прокурора, сославшись на то, что Демушкин обвиняется в преступлении против конституционного строя. Причина аналогичного решения, принятого Филатовым, в публикации РАПСИ не поясняется.

Защита Демушкина на заседании в среду настаивала на возврате дела в прокуратуру, однако Филатов в этом отказал.

Первое заседание в рамках разбирательства по существу назначено на 22 февраля.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Политику грозит до четырех лет колонии по части 1 статьи 282 УК (возбуждение расовой ненависти либо вражды через интернет). Он почти год находился под подпиской о невыезде; 21 октября 2016-го его отправили под домашний арест.

Первоначально Демушкину вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне 2016-го в деле остался только один – публикация политиком у себя во “Вконтакте” фотографии с “Русского марша – 2014″, изображавшей баннер с надписью “России русскую власть”.

Сам обвиняемый отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда Москвы, который арестовал политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

В первом процессе обвинитель запрашивал для подсудимого два года реального срока. Однако 14 июня 2016-го судья Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 28 октября Демушкину повторно предъявили окончательное обвинение, но прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело в СКР.

5 декабря следствие добавило в дело дополнительный эпизод – публикацию политиком во “Вконтакте” еще одного фото. Как передает со ссылкой на Колесникова ОВД-Инфо, речь идет об изображении подвешенного на прищепках ребенка, которое сопровождалось подписью “Ребенку белых родителей”. Как утверждается в деле, это фото возбуждает ненависть к “нерусским” и “небелым”. При этом, заметил адвокат, по новому эпизоду СКР провел две экспертизы и выводы одной из них противоречат выводам другой.

26 декабря Демушкину предъявили обвинение в третий раз. 8 февраля 2017-го прокуратура объявила об отправке дела в суд.

Как сообщало Fahrenheit Vision, Демушкин заявил о намерении выдвинуться в президенты России на предстоящих в 2018 году выборах. Адвокаты политика утверждают, что в этой связи власти будут форсировать рассмотрение дела и блокировать распространение информации о ходе разбирательства.