Вторник, 14 февраля 2017

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить с канала лидера Партии прогресса Алексея Навального ролик о предвыборных обещаниях партии “Единая Россия” в 2002 году. Об этом сообщает сам политик.

В полученном Навальным письме говорится, что администрация YouTube получила уведомление РКН о противоправном контенте на его канале. В ведомстве сочли, что видео нарушает закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.

Навальный отметил, что согласно российскому законодательству, вредной для детей является только та информация, “которая побуждает их к самоубийству, склоняет к употреблению наркотиков, оправдывает насилие и противоправное поведение, отрицает семейные ценности, содержит нецензурную брань или порнографию”. В ролике о невыполненных обещаниях “Единой России” признаков нарушения этого закона нет, подчеркнул политик.

“Который год уже они правдами и неправдами пытаются заблокировать этот ролик 2011 года, – написал Навальный. – Ролик удалять не собираюсь, на действия Роскомнадзора подаю в суд”.

В преддверии выборов в Госдуму в 2011 году Навальный на своем YouTube-канале выложил ролик “Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002″, в котором рассказал о невыполненных обещаниях партии власти и призвал своих сторонников голосовать за любую партию, кроме “Единой России”. На сегодняшний день ролик просмотрели более 2,3 миллиона раз.

21 июня 2013 года Кировский райсуд Новосибирска признал ролик экстремистским, так как в нем содержатся высказывания, в которых “негативно оценивается группа лиц по принадлежности к партии “Единая Россия”. Летом 2013 года суды назначили четырем активистам из Татарстана Евгению Аронсону, Алсу Гараповой, Ильнуру Гарипову и Эльхану Кулиеву, которые разместили ссылки на видео в соцсети “Вконтакте”, штрафы в 1000 рублей. Верховный суд Татарстана оставил эти решения без изменений.

В феврале 2015 года оштрафованные подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Заявители считают, что власти нарушили их право на справедливый суд (статья 6 Конвенции по правам человека), свободу выражения мнения (статья 10) и эффективное средство правовой защиты (статья 13). В жалобе заявители утверждают, что, когда они распространяли ролик, он еще не был признан экстремистским, не знали они и о том, что он был им признан позднее. Заявители полагают, что ролик нельзя считать экстремистским, поскольку в нем критикуется правящая партия и запрет на его распространение нарушает свободу политической дискуссии.

Известен еще ряд случаев преследования за ролик о “жуликах и ворах”. В июле 2015 года суд оштрафовал главу Могочинского района Забайкальского края Дмитрия Плюхина на две тысячи рублей за размещение этого видео в его блоге. 2 июля 2014 года судья Советского районного суда Казани Рустем Галимов оштрафовал сопредседателя Казанского гражданского союза Бориса Бегаева на ту же сумму за публикацию ролика.

Ранее в Чувашии были возбуждены административные дела в отношении местных филиалов компаний “Ростелеком” и “Чебнет” из-за того, что абоненты операторов могли получить доступ к этому видеоролику. Районные суды Чебоксар оштрафовали “Чебнет” на 50 тысяч рублей, а директора филиала “Ростелекома” Сергея Иванова на две тысячи рублей.

Однако в октябре 2014 года Верховный суд отменил решение в отношении Иванова. Суд счел, что вина Иванова не доказана. Дело в том, что страницы пользователей со ссылками на ролик не были включены в Единый реестр запрещенных сайтов.