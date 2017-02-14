Вторник, 14 февраля 2017

МИД РФ откроет на своем сайте новый раздел, где будут публиковаться “фейковые” новости иностранных СМИ, заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения, заявила на брифинге в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

“Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран”, – сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что российское внешнеполитическое ведомство будет такие новости “по большому счету, разоблачать, давать первоисточники, данные, показывать, что российская реакция на этот вопрос уже присутствовала, была опубликована и так далее”.

РИА “Новости”

- Пардон! – отозвался Фагот, – я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.

- Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.

- Зрительская масса, – перебил Семплеярова наглый гаер, – как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?.. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?..

- Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии, – очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, – но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.

- Уй, мадам! – подтвердил Фагот, – натурально, вы не понимаете.

Михаил Булгаков. “Мастер и Маргарита”