Понедельник, 13 февраля 2017

Переход в Восточное Средиземноморье для нашего корабля явление не новое. Поход был заранее спланирован, хорошо и всесторонне подготовлен… Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес… С одной стороны, такое внимание несколько озадачивало. С другой – внушало определенную гордость: значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!

Кроме силы вашей корабельной группы западные недоброжелатели отметили, что “Адмирал Кузнецов” здорово дымит.

Это не признак каких-то неисправностей. На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у “Адмирала Кузнецова” и самая высокая труба во всем нашем флоте!

Сергей Артамонов, командир тяжелого авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”

Гигантское и великолепное создание крупной индустрии двигалось по воде, непрерывно расточая деньги. Они вылетали из орудий в желтом блеске залпа, стлались по небу черными вздохами дыма из труб, растирались подшипниками в текучем слое дорогого заграничного масла, крошились, как в мясорубке, лопатками мощных турбин. Деньги таяли в воде, ибо корабль этот, выстроенный для защиты рублей от долларов и франков, устарел еще до спуска своего на воду: за время его постройки доллары и марки отлились в лучшую броню и лучшие орудия, против которых этот корабль уже не годился… Громоздкие высокобортные корабли с частоколом фабричных труб, которых было едва ли не больше, чем пушек, тихоходные мишени для подводных лодок, цусимские и доцусимские старушки: “Диана” (1899 год спуска), “Россия” (1896), “Громобой”

(1899), “Богатырь” (1901)… какие лихие бои могли они вести?

Леонид Соболев. “Капитальный ремонт”