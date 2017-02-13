ВС Крыма признал законным решение о допросе адвоката Полозова по делу Умерова
Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова. Таким образом, разрешение следствию допросить защитника по делу зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова признано законным, сообщает Полозов.
“Иллюзий я не питал. Было очевидно, что столь явно незаконные действия должностных лиц в отношении адвоката обусловлены как минимум “пониманием” общественно-политических реалий, происходящих на территории Крыма за последние три года, а как максимум прямой индульгенцией от политического руководства Российской Федерации”, – прокомментировал Полозов решение ВС Крыма.
Полозов намерен оспорить постановление суда в Верховном суде России. “Вижу неплохие перспективы для обращения в Конституционный суд”, – отметил адвокат. Также он намерен подать жалобу в ЕСПЧ.
Вывести Полозова из дела Умерова следователь ФСБ Игорь Скрипка пытался с осени прошлого года. Он подал в подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя ходатайство о допросе адвоката в качестве свидетеля, но зампред суда Денис Диденко ходатайство отклонил. Тем не менее 8 ноября российский верховный суд Крыма по представлению прокуратуры отменил этот отказ и вернул бумагу на новое рассмотрение.
13 декабря другой судья Киевского райсуда, Виктор Можелянский, удовлетворил ходатайство Скрипки. Заседание он провел в отсутствие как самого Полозова, так и обоих его адвокатов – Оксаны Железняк и Сергея Легостова. При этом и Железняк, и Легостов письменно уведомили судью о том, что не смогут прибыть на слушания, и попросили перенести разбирательство на другое время.
25 января сотрудники ФСБ задержали Полозова, когда он прибыл в Симферополь. Силовики предъявили Полозову постановление о приводе свидетеля, в котором утверждалось, будто юрист “безмотивно отказался от получения повестки о вызове”. Однако, подчеркнул адвокат, действия ФСБ были противоправны, поскольку решение суда о его допросе как свидетеля по делу Умерова в тот момент обжалуовалось и в законную силу еще не вступило.
Полозова доставили в УФСБ. Отвечать на вопросы силовиков Полозов отказался, нарисовав на листе A4 плакат “Молчит в соответствии со статьей 8 федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ и пунктом 2 части 3 статьи 56 УПК РФ”. Первая из норм, на которые сослался юрист, – статья “Адвокатская тайна” закона об адвокатуре. Вторая норма устанавливает, что адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с оказанием юридической помощи.
После допроса Полозова отпустили. Однако теперь адвокат не может представлять интересы Умерова: лица, в каком бы то ни было качестве проходящие по делу, не имеют права защищать его других фигурантов.
Против Умерова ФСБ сфабриковала дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политику вменяется выступление 19 марта 2016 года с интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждается, зампред Меджлиса “публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ”. С мая Умеров находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.
31 января Умерову предъявили обвинение в окончательной редакции. Суть обвинений не изменилась. “Пока что мы не увидели ярковыраженных отличий. Мы будем сравнивать. Статья та же, эпизод тот же”, – отметил адвокат Эдем Семедляев. До этого защита не исключала, что в обвинение будут включены новые эпизоды.
Вручение обвинения Умерову проходило без участия Полозова и другого его адвоката Эмиля Курбединова. В тот момент последний был административно арестован на 10 суток.