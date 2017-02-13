Понедельник, 13 февраля 2017

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков получил гражданство Украины. В интервью “Цензор.нет” он заявил, что переехал в Киев в октябре, а второе гражданство получил 6 декабря, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Украинское гражданство получила и жена Вороненкова, оперная певица Мария Максакова, также экс-депутат Госдумы. В ближайшее время возвращаться в Россию супруги не намерены.

“Я уехал, потому что просто не хочу больше жить во лжи и лицемерии, – заявил экс-депутат. – Ты едешь туда, где можешь найти дело, и Украина для меня – вторая родная страна. Здесь тоже мои корни, в Херсонской области. Поэтому я здесь не чувствую себя чужим, приезжим. Украина принимает всех, кто в нее верит. Есть много проблем, но есть вектор развития, есть дух свободы”.

Вороненков также заявил, что не участвовал в голосовании об аннексии Крыма, его карточкой проголосовали коллеги по фракции коммунистов. “Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять”, – сказал бывший депутат.

Вороненков также подтвердил дачу показаний против бывшего президента Украины Виктора Януковича. “Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны”, – подчеркнул бывший депутат.

27 января стало известно, что Вороненков дал показания по делу о госизмене против Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте. Следственные действия в ГПУ планируют завершить в феврале. Как сообщалось, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Пономарев несколько раз встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Следователям он рассказал о договоренностях между Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Сообщалось, что Вороненков “сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича”. Собеседник “Коммерсанта” не исключил, что по итогам этой беседы Луценко и предъявил Януковичу обвинения в госизмене.

В КПРФ пообещали разобраться с заявлениями Вороненкова, вплоть до лишения его членства в партии. Как сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, в партии “обязаны уточнить, не только ли давал Вороненков соответствующие показания против экс-президента Украины Виктора Януковича, но и в чем суть этих показаний, если он их давал”.

Следственный комитет подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы. В апреле 2015 года СКР пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.