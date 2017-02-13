Понедельник, 13 февраля 2017

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Алексей Магомадов начал слушания по существу дела о терроризме, по которому обвиняются 18-летний гражданин Украины Артур Панов и 34-летний местный житель Максим Смышляев. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на журналиста Владислава Рязанцева. Ведет ли Магомадов слушания единолично или во главе судейской коллегии, в публикациях СМИ не уточняется.

По информации на сайте суда, предварительные слушания по делу состоялись еще 2 февраля. Тем не менее в СМИ сообщение о них появилось лишь 8-го числа.

На заседании во вторник, передает “Медиазона”, Панов признал вину по четырем из пяти вмененных ему обвинений. Это часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (покушение на теракт), часть 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатки) и часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), а также статья 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), о присутствии которой в деле ранее не сообщалось.

“Если я это делал, то исключительно из патриотических соображений”, – передает слова подсудимого ТАСС.

Вместе с тем Панов заявил о своей невиновности по части 1 статьи 205.1 (склонение к терроризму).

Смышляеву инкриминирована лишь часть 3 статьи 205.1 (пособничество в совершении теракта). Вину он признать отказался. Как пишет “Российская газета”, политзек заявил, что Панов оговорил его под давлением следователей, и заметил, что молодой человек страдает смешанным расстройством личности.

Как передает Интерфакс, Панов заявил ходатайство о переносе разбирательства из Ростова в Москву. “По ряду причин рассмотрение его в Северо-Кавказском окружном военном суде будет необъективным”, – пояснил он.

В то же время ТАСС сообщает, что молодой человек заявил: “Я считаю, что суд РФ не имеет право меня судить”. Отвода суду он, однако, заявлять не стал.

Также Панов потребовал признать его военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией.

Наконец, он ходатайствовал о том, чтобы его на время заседаний не помещали в стеклянную клетку. Политзек заметил, что страдает эпилепсией и ему может потребоваться срочная помощь.

Во всех ходатайствах Панову было отказано. После этого, написал на своей ФБ-странице Рязанцев, подсудимый объявил сухую голодовку с требованием освобождения. Заявление о голодовке было приобщено к материалам дела. Также политзек потребовал экстрадиции на Украину.

В деле 13 томов. Обвинение называет Панова украинским националистом, который “считал виновным в происходящем в Луганской и Донецкой областях российские власти” и решил отомстить. Смышляеву, как утверждается, он пообещал за содействие деньги и помощь с выездом из России. Ранее, однако, сообщалось, что, согласно материалам дела, Смышляев, познакомившись в октябре 2015 года с Пановым во “Вконтакте”, по собственной инициативе предложил ему помощь в совершении теракта.

При этом место намеченного теракта в разное время называли различное. Сразу после задержания Панова заявлялось, что в его ноутбуке найден файл, в котором указаны точное время и место готовящегося взрыва – зрительный зал Театра им. Горького. После этого, утверждали силовики, Панов собирался устроить теракт в Москве.

В нынешних сообщениях СМИ, однако, указываются другие намеченные места взрывов. “Российская газета” пишет, что теракт предполагалось совершить на Театральной площади Ростова. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на текст обвинительного заключения передает, что Панов планировал взрыв на вокзале Ростов-Главный или же в супермаркете и в итоге выбрал местом теракта гипермаркет “Окей” на улице Малиновского.

Взрыв, заявила прокурор, было решено провести “в один из государственных праздников”, причем Панов “не исключал возможности самоподрыва”.

Панов – уроженец города Краснодона Луганской области, находящегося в нескольких километрах от российской границы. Жил и учился в Луганске. Писал стихи (в апреле 2014-го в Луганске был опубликован его сборник “Мысли в стихах”), интересовался политикой. К российской агрессии в Донбасс отнесся негативно.

8 ноября 2015 года Панов под псевдонимом Артур Ромберг объявил себя теоретиком и идейным лидером “IV поколения RAF” (Rote Armee Fraktion – нем. “Фракция Красной армии” – террористическая организация левого толка, действовавшая в Западной Германии), опубликовав соответствующий манифест. 24 ноября он прибыл в Ростов, где поселился в общежитии и устроился на работу в супермаркет. На новом месте молодой человек продолжил активную деятельность в Сети.

5 декабря несовершеннолетний на тот момент Панов был задержан полицией и ФСБ. Сообщалось, будто при обыске в его комнате обнаружили самодельную бомбу. На другой день молодого человека арестовали.

Смышляев в прошлом был левым активистом, однако после 2010 года отошел от общественной деятельности. Он работал в “Макдональдсе” и заочно учился в Институте истории и международных отношений Южного федерального университета.

Задержали Смышляева 22 апреля 2016 года, арестован он был два дня спустя, однако в СМИ информация о его случае появилась лишь в середине июля.

Сразу после задержания Смышляева, 22 апреля, была проведена его очная ставка с Пановым, в ходе которой молодой человек дал показания на ростовчанина. Смышляев обвинение отверг, заявив, что во время единственной встречи с Пановым, состоявшейся в Ростове 27 ноября, “понял, что данный человек страдает психическим расстройством”, и решил в дальнейшем не иметь с ним дел.

На ВК-странице политзека, ведущейся под псевдонимом Самуил Фриднер, было помещено его заявление, в котором среди прочего говорилось: “Следствие считает, что я давал “советы” Артуру Панову… “Советы” заключались в высказывании мной своего негативного отношения к теракту, планируемому Пановым. Я разъяснил Артуру, что считаю неприемлемыми насильственные способы смены власти в РФ”.

Смышляев также сообщил, что при обыске оперативники ЦПЭ подбросили ему программные документы RAF и литературу об изготовлении взрывчатки. Кроме того, он рассказал об угрозах ЦПЭ в случае отказа давать признательные показания.

Росфинмониторинг включил Панова и Смышляева в список террористов и экстремистов. При этом гражданин Украины Панов внесен в подраздел “Российские физические лица”.

Через два дня после задержания Панова, 7 декабря 2015-го, по его делу была допрошена Дарья Полюдова, организатор Марша за федерализацию Кубани. Ростовские силовики, специально прибывшие в Краснодар, настаивали, чтобы активистка призналась в том, что переписывалась с “Артуром Ромбергом”. Полюдова, однако, определенно заявила, что незнакома с таким человеком.

10 августа 2016-го оперативник ЦПЭ побил местного корреспондента “Росбалта” Дмитрия Ремизова, за то что тот отказался давать показания против Смышляева. Силовики также угрожали журналисту расправой.

В последние недели на ВК-странице Панова публикуются его письма из СИЗО, написанные на украинском языке. Одно из писем адресовано депутату Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере; еще одно – командиру гражданского корпуса “Азов-Крым” Станиславу Краснову, подозреваемому на Украине в государственной измене, терроризме и незаконном хранении оружия.