Понедельник, 13 февраля 2017

Антисемитские высказывания несут вред отношениям Израиля и России. Об этом заявил посол еврейского государства в Москве Гарри Корен в интервью Интерфаксу.

Подобные высказывания очень плохо воспринимаются в Израиле, отметил Корен. “Я вижу, как на это реагируют руководители еврейских организаций в России. Я очень рад, что на это негативно реагируют и не евреи – общественные круги, политики. Это гораздо важнее”, – сказал посол.

Посол выразил надежду, что российское руководство будет пресекать антисемитские выпады. “В некоторой степени подобные высказывания потенциально вредны прекрасно развивающимся отношениям между нашими государствами. Отношения с Россией отличные, и мы ценим позицию руководства России, и поэтому немного обидно, что люди, особенно из партии “Единая Россия”, так высказываются, – подчеркнул Корен. – Мы надеемся, что российское руководство примет к сведению нашу озабоченность и пресечет такие высказывания в будущем”

Корен отметил, что приветствовал бы извинения со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова. “Если человек, как и в предыдущем случае с вице-спикером Думы, найдет возможность объясниться и извиниться, то мы это будем только приветствовать”, – отметил посол.

“То, что произошло сейчас в России, – это не уникальный случай, это происходит и в других странах. Мы свои озабоченности высказали российскому МИДу, я это дело буду обсуждать и с другими парламентариями и в Госдуме, и в Совете Федерации”, – сказал глава израильской дипмиссии.

В воскресенье Милонов после организованного им крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил с юдофобским заявлением. “Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутатов заксобрания Петербурга, противников передачи собора. – Ред.) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”, – сказал единорос.

23 января вице-спикер Госдумы единорос Петр Толстой заявил, что против передачи собора клирикам выступают “внуки и правнуки тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в 17 году”. Выходка Толстого вызвала скандал. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его зам, вероятно, имел в виду не евреев, а каторжан.

26-го числа президент Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал инцидент исчерпанным. Толстой, заверил Борода, принес извинения и пояснил, что его неправильно поняли.