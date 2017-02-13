Понедельник, 13 февраля 2017

Батальон военной полиции из Ингушетии, об отправке которого в Сирию стало известно накануне, должен сменить находящихся там чеченских военных полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

При этом собеседник агентства заметил, что чеченский батальон находится в Сирии с первой декады декабря 2016 года. Неофициальная информация об отправке военной полиции из Чечни на Ближний Восток появилась как раз в это время. Между тем Минобороны сообщило о работе российских военных полицейских в Сирии лишь 23 декабря; при этом ведомство не уточняло, из какого региона прибыл батальон.

В свою очередь, Интерфакс – также ссылаясь на неназванного силовика – пишет, что ингушский батальон набран исключительно из добровольцев. Численность подразделения, по данным агентства, – 300 человек. Треть из них – военные из разных регионов России, а две трети – “ингушские ребята, ранее не принимавшие участие в миротворческих миссиях за пределами страны”.

В понедельник РИА “Новости” передавало со ссылкой на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, что батальон, отправленный в Сирию, набран из числа жителей региона. О военных из-за пределов Ингушетии не упоминалось.

Евкуров сообщал, что задача подразделения – обеспечение безопасности российских летчиков и военных из Центра примирения враждующих сторон. Собеседник ТАСС во вторник заметил, что кроме того военная полиция должна охранять гуманитарные миссии и грузы.

Публикации, ранее появлявшиеся в СМИ, позволяют заключить, что чеченский батальон, на смену которому отправлена ингушская военная полиция, – не единственное подразделение, переброшенное в Сирию. 20 декабря “Новая газета” передавала, что в Чечне формируются два батальона для переброски в ближневосточную страну. 12 января это же издание сообщило, что к отправке в Сирию готовится бывший батальон Внутренних войск “Север”, ныне входящий в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии. При этом, отметила газета, солдатам батальона выдали брошюры, свидетельствующие о подготовке России к сухопутной операции на Ближнем Востоке.

18 января прокремлевское агентство ANNA-News опубликовало сюжет о работе российской военной полиции в Алеппо. Командир батальона Руслан Нумахаджиев рассказал, что его подразделение прибыло в Сирию в середине декабря, а в Алеппо было переброшено в 20-х числах. Можно предположить, что это тот самый батальон, о котором говорилось в официальном сообщении Минобороны от 23 декабря. С другой стороны, это, вероятно, не то подразделение, на смену которому прибыло ингушское: тот батальон, согласно источнику ТАСС, находился на Ближнем Востоке уже с начала декабря.

26-го числа “Кавказский узел” подтвердил, что бывший батальон “Север” готовится к отправке в Сирию. Не исключалось, что туда перебросят и другие подразделения. Одновременно издание сообщало, что батальону с базы в чеченском поселке Ханкала, находящемуся на Ближнем Востоке с декабря, продлили командировку на месяц. Если первоначально планировалось, что подразделение пробудет в Сирии до конца января, то затем ротацию перенесли примерно на конец нынешнего месяца.