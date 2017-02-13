Понедельник, 13 февраля 2017

Да и сильная пропаганда действует плюс психотропные препараты. Ведь истории про киборгов – это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью “живая вода”. Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха. Человек под воздействием такого средства не падает от выстрелов. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя… В полный рост идут в атаку. Его убиваешь – он идет. В него стреляешь – он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник – в сердце тяжело. В голову. Может и без головы пытаться подняться и идти.

Эдуард Басурин, представитель оперативного командования ДНР

Рассказывают как правду, что когда Один и с ним дии пришли в Северные Страны, то они стали обучать людей тем искусствам, которыми люди с тех пор владеют… Когда он сидел со своими друзьями, он был так прекрасен и великолепен с виду, что у всех веселился дух. Но в бою он казался своим недругам ужасным… Один мог сделать так, что в бою его недруги становились слепыми или глухими или наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем хворостинки, и его воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками.

Снорри Стурлусон. “Круг Земной”

Главный дух из числа посещающих этот зачарованный уголок… некий Всадник без головы. Говорят, будто это тень одного гессенского кавалериста, которому в какой-то безымянной битве революционной войны пушечное ядро оторвало голову и который время от времени, словно на крыльях ветра, проносится в ночном мраке пред местными жителями… утверждают, что тело кавалериста погребено внутри церковной ограды, а дух его рыщет ночами по полю сражения в поисках оторванной головы, так что быстрота, с которою он, подобно порыву ночного вихря, мчится подчас вдоль Сонной Лощины, вызвана его опозданием и необходимостью возвратиться в ограду до первого света.

Вашингтон Ирвинг. “Легенда о Сонной Лощине”