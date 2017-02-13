Понедельник, 13 февраля 2017

Российский квир-активист Серое Фиолетовое (Олег Васильев) и искусствовед Виктория Мирошниченко, похищенные около 31 января боевиками ДНР, находятся в России. Об этом написал в своем твиттере краснодарский оппозиционер Алексей Кнедляковский.

“Официально и достоверно”, – заметил он. Каких-либо деталей, однако, Кнедляковский не сообщил.

Как передает Life, боевики доставили похищенных на погранпункт “Успенка” и выдворили из “республики”.

Об исчезновении Серого Фиолетового и Мирошниченко стало известно 8 февраля. Как выяснилось, 30-летний квир-активист, в прошлом участник арт-группы “Война”, намеревался провести в Донецке пафицистскую арт-акцию от имени ЛГБТ-сообщества, а 27-летняя москвичка Мирошниченко сопровождала его. 31 января они прибыли в Ростов-на-Дону, откуда незаконно проникли на оккупированную боевиками украинскую территорию. После этого связь с ними прервалась.

В окружении Серого Фиолетового отмечали, что неделю не сообщали об инциденте, поскольку им сообщили, что днем 6 февраля обоих похищенных освободят и вышлют из “республики”. Однако этого не произошло.

Как сообщало “Радио Свобода”, 9 февраля в твиттере квир-активиста, не обновлявшемся почти полгода, появилась запись: “Друзья, нахожусь в отдаленных районах ДНР. Занят фильмом. Интернета почти нет. Жив и здоров”. Через несколько минут этот твит был удален, а взамен него поместили текст идентичного содержания, отличающийся лишь тем, что сказуемые в нем стоят не в мужском, а в среднем роде – именно в среднем роде говорит о себе Серое Фиолетовое. В этой связи знакомые выражали опасения, что записи сделал не сам активист, а его похитители.

В понедельник Life сообщил, что Серое Фиолетовое и Мирошниченко подвергают допросам. Как утверждалось, россияне были захвачены “таможенниками ДНР” в связи с информацией о подготовке ими акции, и в ходе досмотра у Серого Фиолетового якобы нашли два флага с ЛГБТ-символикой и три брошюры, “пропагандирующие гомосексуализм”.

Мирошниченко, далее передавал Life, рассказала на допросе, что не знала о намерении своего спутника устроить перформанс в ДНР – он будто бы говорил ей, что едет в Донецк на встречу с неким преподавателем музыки.

В 2014 году Серое Фиолетовое выехало в Финляндию и получило там политическое убежище, после того как заявило, что подвергается преследованиям за участие в оппозиционных акциях, в том числе выступлениях ЛГБТ. Теперь активист, поскольку он побывал в России, может лишиться статуса беженца.