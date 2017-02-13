Понедельник, 13 февраля 2017

Московский окружной военный суд приговорил уроженцев Чечни Аслана Байсултанова, Эльмана Ашаева и Мохмада Межидова к реальным срокам по обвинению в подготовке теракта в Москве осенью 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Байсултанов – основной фигурант – получил 14 лет строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей. Ашаеву дали 12 лет строгого режима со штрафом 250 тысяч рублей. Межидов осужден к 3 годам колонии; режим отбывания срока агентство не уточнило.

Полный список обвинений, предъявленных фигурантам в зависимости от вменяемой роли, не публиковался. Упоминались только пять: часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 205 (покушение на теракт), часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы).

При этом в обвинительном заключении говорилось, что взрывчатку дома у Межидова Байсултанов хранил без ведома хозяина. В этой связи непонятно, почему замгенпрокуратура Виктор Гринь, утвердивший обвинительное заключение, вообще усмотрел в действиях этого фигуранта состав преступления.

Как передавало РАПСИ, в прениях сторон, прошедших 7 февраля, прокурор требовал для Байсултанова и Ашаева 15 лет колонии, для Межидова – 5 лет.

Сами подсудимые на первом заседании по существу дела, состоявшемся 14 декабря 2016 года, заявили, что признают вину частично.

Согласно фабуле дела, Байсултанов и Ашаев вступили в некое террористическое сообщество, являющееся подразделением “Исламского государства”. После этого, в феврале 2013 года, Байсултанов прибыл в Сирию, где “принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны”.

В действительности по состоянию на февраль 2013-го структуры с названием “Исламское государство” еще не существовало. На тот момент действовала предшественница ИГ – “Исламское государство Ирака”, которое само было подразделением “Аль-Каиды”. При этом о претензиях на Сирию амир “Исламского государства Ирака” Абу Бакр аль-Багдади объявил лишь в апреле 2013 года.

В конце 2013-го, говорилось в деле, Байсултанов вернулся в Россию. После этого он и Ашаев “с целью проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 килограмма”. Затем они привезли взрывчатку с электродетонатором в Москву, где и предполагали совершить теракт.

Как заявляло ФСБ после задержания фигурантов, они признались, будто хотели совершить теракт на общественном транспорте столицы, а целью наряду с “дестабилизацией власти” назвали выход России из войны в Сирии. При этом в войну в ближневосточной стране Кремль вмешался лишь за полторы недели до облавы на подозреваемых.

Облава произошла 11 октября 2015 года. В съемной квартире в центральном московском районе Пресня ФСБ задержала около десятка человек. Арестованы, однако, были лишь трое – остальные, как пояснили силовики, в подготовке теракта не подозреваются.

Сообщалось также, что дело объединено в одно производство с делом отряда вооруженного подполья в Чечне, фигурантами которого являются Шамиль Чергизов и некие неустановленные лица. Именно Чергизова называли заказчиком московского теракта.

При этом чеченский главк СКР упоминал Чергизова в числе трех моджахедов, убитых в бою с силовиками в Грозном 8 октября 2015-го, за три дня до облавы на Пресне.

Еще одним погибшим первоначально называли Байсултанова. О его смерти в день боя объявил глава региона Рамзан Кадыров. Вскоре, однако, эта информация была опровергнута. По словам Кадырова, на месте боя был обнаружен паспорт Байсултанова, почему он и сделал вывод о гибели этого гражданина.