Воскресенье, 12 февраля 2017

Возвращаясь к теме предсказуемости и стабильности, безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошел на новый срок. Во-первых, потому что его политическая и экономическая программы понятны. Другое дело, что не все удается быстро довести до реализации. Но поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, новых лозунгов мы не только не ждем, но и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране. Мы хотели бы, чтобы она была полностью реализована.

Второе. Нам хотелось бы, чтобы как можно раньше началась президентская кампания. Учитывая, что в мае месяце должно быть готово несколько программ, то вообще-то можно было бы и до каникул летних определиться и с президентством Владимира Путина.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Полвека будет, что Иван Василич

Над нами государит. Гнев и милость

Сменялись часто в этот длинный срок,

Но глубоко в сердца врастила корни

Привычка безусловного покорства

И долгий трепет имени его.

Бояре! Нам твердыня это имя!

Мы держимся лишь им. Давно отвыкли

Собой мы думать, действовать собой;

Мы целого не составляем тела;

Та власть, что нас на части раздробила,

Она ж одна и связывает нас;

Исчезни власть – и тело распадется!

Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”