Привычка безусловного покорства
Возвращаясь к теме предсказуемости и стабильности, безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошел на новый срок. Во-первых, потому что его политическая и экономическая программы понятны. Другое дело, что не все удается быстро довести до реализации. Но поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, новых лозунгов мы не только не ждем, но и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране. Мы хотели бы, чтобы она была полностью реализована.
Второе. Нам хотелось бы, чтобы как можно раньше началась президентская кампания. Учитывая, что в мае месяце должно быть готово несколько программ, то вообще-то можно было бы и до каникул летних определиться и с президентством Владимира Путина.
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Полвека будет, что Иван Василич
Над нами государит. Гнев и милость
Сменялись часто в этот длинный срок,
Но глубоко в сердца врастила корни
Привычка безусловного покорства
И долгий трепет имени его.
Бояре! Нам твердыня это имя!
Мы держимся лишь им. Давно отвыкли
Собой мы думать, действовать собой;
Мы целого не составляем тела;
Та власть, что нас на части раздробила,
Она ж одна и связывает нас;
Исчезни власть – и тело распадется!
Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”