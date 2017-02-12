Воскресенье, 12 февраля 2017

Евгения Чудновец – воспитательница детсада из Катайска, Курганская область, осужденная за репост видеоролика, – отказалась просить о помиловании. Как передает Ура.Ру, об этом рассказал ее гражданский муж Андрей Мясников, навестивший Чудновец в ИК-6 в Нижнем Тагиле.

По словам Мясникова, “просьба о помиловании – это все-таки признание вины, мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации”. По его словам, Чудновец готова отбыть срок до конца.

При этом Чудновец вступилась за трех других заключенных колонии. “Она рассказала три удивительных истории: две девушки сидят по статье 228 УК за своих мужей, – сообщил Мясников. – Одна не только не помогала мужу, но была против его наркоторговли, а вторая вообще отсутствовала в момент совершения преступления, но обеих привлекли как соучастниц. Третья работала в турфирме, осуждена по статье 159 УК (мошенничество) и, по сути, сидит за свою начальницу, которая ее подставила. У всех троих полиграф показал невиновность, но суд впаял им огромные сроки”.

В августе 2015 года Чудновец в своей закрытой группе во “Вконтакте” сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в Катайске издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Чудновец назвала это “вопиющим случаем”. Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

В ноябре Катайский райсуд приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Процесс был закрытым от публики и прессы.

22 декабря Курганский облсуд сократил осужденной срок на месяц, хотя прокурор просил заменить ей наказание на не связанной с лишением свободы.

На свободе у Чудновец остался малолетний ребенок.