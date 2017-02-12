Послание о Чаадаеве
Знаешь, такие слова у Пушкина были. Он же был абсолютный империалист, “ватник”… И он сказал, что война гораздо более важное занятие, чем собачья свадьба нашей литературы. Чаадаев девять лет отслужил. Он сначала был гренадер, а потом служил в гусарском полку у Дениса Давыдова. В каких боях участвовал, чем занимался, за что получил свои награды. Всю эту информацию я разрывал просто по крупицам. Эти люди были просто аномального мужества. Настоящие донецкие ополченцы. Кроме того, что они воевали, они еще и на дуэлях стрелялись не переставая… Я сегодня таких литераторов в России, честно говоря, не очень знаю. Мы все больные дети Серебряного века, начала ХХ века. Наркомания, свальный грех, привычка отделять, типа Родину я люблю, а государство не люблю. Нам надо не в Серебряный век возвращаться, не к ахматовским сиротам надо, а в Золотой век… Потому что там у большинства людей были более чем четкие представления о Родине и любви.
Захар Прилепин, писатель
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала…
Старых барынь духовник,
Маленький аббатик*,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.
Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum!
* Речь идет о Чаадаеве. (Ред.)
Денис Давыдов. “Современная песня”