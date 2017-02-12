Воскресенье, 12 февраля 2017

Знаешь, такие слова у Пушкина были. Он же был абсолютный империалист, “ватник”… И он сказал, что война гораздо более важное занятие, чем собачья свадьба нашей литературы. Чаадаев девять лет отслужил. Он сначала был гренадер, а потом служил в гусарском полку у Дениса Давыдова. В каких боях участвовал, чем занимался, за что получил свои награды. Всю эту информацию я разрывал просто по крупицам. Эти люди были просто аномального мужества. Настоящие донецкие ополченцы. Кроме того, что они воевали, они еще и на дуэлях стрелялись не переставая… Я сегодня таких литераторов в России, честно говоря, не очень знаю. Мы все больные дети Серебряного века, начала ХХ века. Наркомания, свальный грех, привычка отделять, типа Родину я люблю, а государство не люблю. Нам надо не в Серебряный век возвращаться, не к ахматовским сиротам надо, а в Золотой век… Потому что там у большинства людей были более чем четкие представления о Родине и любви.

Захар Прилепин, писатель

То был век богатырей!

Но смешались шашки,

И полезли из щелей

Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,

Всякий обирала,

Модных бредней дурачок,

Корчит либерала…

Старых барынь духовник,

Маленький аббатик*,

Что в гостиных бить привык

В маленький набатик.

Все кричат ему привет

С аханьем и писком,

А он важно им в ответ:

Dominus vobiscum!

* Речь идет о Чаадаеве. (Ред.)

Денис Давыдов. “Современная песня”