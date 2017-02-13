Купить тушенку – рецепты вторых блюд и рецепты салатов от шеф-повара

Понедельник, 13 февраля 2017

Рецепты вторых блюд очень популярны за сытность и статус главного блюда на столе. Но на них и тратится больше всего времени. Однако готовить можно и проще, если купить тушенку.

Многие могут сказать, что мясные консервы – это лишь суп с тушенкой, либо каша или макароны с тушенкой. И не удивительно! Этому представлению о столь «узкопрофильном» применении мясоконсервов в поварском деле – несколько десятков лет. И мы настолько привыкли к этому, что появление нового сайта рецептов с тушенкой стало для всех любителей домашней кулинарии настоящим откровением.

Разнообразные рецепты салатов, супов, закусок, пиццы, выпечки и, конечно, рецепты вторых блюд не только расширили наше кулинарное «мировоззрение». Мы по-новому стали смотреть на вопросы быстроты и простоты готовки еды, если купить тушенку. А заодно отметили для себя, что консервы – вот тот продукт, который, наконец, избавит женщин от многочасового присутствия на кухне.

Купить тушенку – несколько слов о критериях выбора

Глядя на широкий ассортимент предложения мясных консервов на полках магазинов, можно задаться вполне резонным вопросом: и что из этого подойдет для готовки блюд?

Первое, что следует искать среди надписей на банке – это наличие аббревиатуры ГОСТ. Но помимо этого мясо должно быть крупнокусковым (в том числе и как показатель использования качественного сырья), с минимум жира и натуральными специями. Кроме того, должна быть так называемая высокая закладка мяса (с максимальной массовой долей) и полное отсутствие всевозможной «химии» в виде красителей, усилителей вкуса и цвета.

И такой продукт есть – настоящая армейская тушенка Войсковой Спецрезерв. И именно с ней шеф-повара Москвы придумали свыше полутора сотен оригинальных рецептов салатов, супов, выпечки на каждый день и рецептов закусок и горячих блюд к праздничному столу. Список этот постоянно пополняется. Но, главное, что при всех отличных качествах купить тушенку можно с большой выгодой у производителя прямо на сайте, где и размещены указанные выше примеры приготовления блюд.

Рецепты салатов и рецепты вторых блюд от шеф-поваров – красивая еда на любой вкус

Каждый знает, что внешний вид угощений играет столь же важную роль, как и вкус и полезность пищи. Оказывается, в том, как по-настоящему красиво декорировать блюда, нет ничего сверхъестественного. Немного фантазии и оригинальное размещение еды на тарелке – вот, то, что делает даже обычные результаты поварского труда если не шедеврами, то весьма оригинальными образцами.

Мы приведем лишь один из примеров рецептов вторых блюд – говядина с черносливом в мультиварке.

Ингредиенты:

Тушеная говядина Войсковой Спецрезерв – 1 банка (525 гр.)

Чернослив – 50 гр.

Репчатый лук – 70 гр.

Стебель сельдерея – 70 гр.

Морковка – 60 гр.

Томатная паста – 40 гр.

Подсолнечное масло – 30 мл

Помидоры – 80 гр.

Зелень кинзы – 5 гр.

Перец чили – 5 гр.

Технология приготовления:

Тщательно вымойте овощные ингредиенты и почистите морковку.

Среднего размера кусочками нарежьте лук. Поделите стебель сельдерея на дольки длиной 1-1,5 см, а морковку – колечками толщиной 3-4 мм.

Все вышеперечисленное обжарьте на подсолнечном масле прямо в чаше мультиварки до золотистого оттенка. Затем сюда положите томатную пасту и все перемешайте, протушив еще 7-8 минут.

Поверх смеси из овощей и томатной пасты положите помидоры, поделенные на кусочки среднего размера. На томатах следующим слоем станет мясо из банки Войсковой Спецрезерв.

Последним подготовительным этапом станет выкладка чернослива на мясной компонент. Это нужно сделать, когда овощи станут выделять сок.

Теперь остается лишь установить мультиварке режим тушения и дождаться полной готовности (около 40минут).

Тарелки с угощением украсьте листиками кинзы и перцем чили.

Приятного аппетита!

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