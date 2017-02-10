Глава ОКР: Лишенные за допинг олимпийских медалей спортсмены не хотят их возвращать
Российские спортсмены, лишенные за допинг олимпийских медалей, не хотят их добровольно возвращать. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Росси Александр Жуков, сообщает Интерфакс.
“Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали”, – сказал Жуков. Он отметил, что ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведет работу по возвращению медалей россиянами.
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил о четырехлетней дисквалификации российской бегунье Марии Савиновой-Фарносовой. Кроме того, спортсменка лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Это уже восьмая медаль Игр в Лондоне, которой Россия лишена после перепроверки проб, взятых в 2012 году.
В конце января МОК лишил двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после повторной проверки ее допинг-проб 2008 года. В пробе также был обнаружен туринабол. Таким образом, Россия лишена уже 13 медалей Игр-2008.
9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.
31 декабря в новогоднем обращении глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет примет дополнительные меры по борьбе с допингом после изучения доклада Макларена. Бах назвал выводы этого документа “шокирующими”. По словам главы МОК , в 2016 году возникла угроза олимпийскому движению, и МОК намерен противостоять этой угрозе. “Наиболее актуктуальная угроза изложена в шокирующем доклада Макларена относительно допинга и допинговых манипуляций в России. Эти данные нанесли урон репутации и целостности спорта. Мы создали две комиссии, которые занимаются этим вопросом. Они дадут всем сторонам шанс быть услышанными, после чего МОК примет решение о дальнейших мерах и санкциях”, – заявил глава МОК.
В МОК проверят все 254 образца мочи, взятые у российских спортсменов в Сочи, а также все пробы с лондонской Олимпиады 2012 года, заверил Бах. “Эти дополнительные меры только справедливы для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов”, – отметил глава МОК.