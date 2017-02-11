Суббота, 11 февраля 2017

В Москве в районе Васильевского спуска задержаны по меньшей мере 18 участников еженедельной “прогулки оппозиции”. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных – Юрия Горского.

Между тем РБК – также ссылаясь на Горского – передает, что всего задержаны от 30 до 50 человек.

Нынешняя “прогулка” проходила в поддержку постоянного участника этих мероприятий Марка Гальперина, на днях арестованного на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

По информации ОВД-Инфо, задержания начались, после того как один из участников мероприятия, Иван Шаравин, развернул некий плакат. Он попал в автозак вместе с другими оппозиционерами. Между тем РБК пишет, что гражданина, который развернул плакат, когда участники “прогулки” начали фотографироваться, в числе задержанных нет.

Задержания проводили около 30 полицейских и омоновцев. На Васильевском спуске стояло три или четыре автозака. Два автозака уже прибыли в ОП “Китай-город”.

Позже ОВД-Инфо сообщило, что на задержанных оформляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. В протоколах на участников “прогулки” силовики пишут, что они держали плакаты, хотя в действительности плакат был только у одного человека. Одного из задержанных, Александра Ведешкина, уже освободили из “Китай-города”. Между тем адвокатов силовики в отдел не допускают.

Гальперин был задержан в четверг и в тот же день арестован Реутовским горсудом Подмосковья. Ему вменили отказ впустить в квартиру 7 февраля полицейских, прибывших доставить его на допрос в качестве свидетеля по некоему уголовному делу. Гальперин отбывает арест в спецприемнике в подмосковной Электростали.

Между тем в числе задержанных в воскресенье ОВД-Инфо упоминает некоего Сергея Свойкина. Гражданин с таким именем давно известен как провокатор, в разное время внедрявшийся в националистические, либеральные и левые организации. В середине 1990-х Свойкин вращался в НБП. В конце 1990-х в Казахстане он участвовал в фабрикации дела о подготовке русского национального восстания; 14 фигурантов дела получили сроки от 4 до 18 лет. В 2010-м при помощи Свойкина была разгромлена националистическая организация РОНС (“Россия освободится нашими силами”). В 2012-м провокатор работал на “Оккупай-Абае”, а позже в том же году – в лагере защитников Химкинского леса, где на тот момент дежурили преимущественно левые активисты.