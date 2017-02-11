Суббота, 11 февраля 2017

Суд в Панаме в субботу арестовал Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, задержанных днем раньше по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters. Прокуратура выражала опасения, что, оставшись на свободе, обвиняемые попытаются бежать из страны.

Генпрокурор Панамы Кения Порсель рассказала, что задержанию Моссака и Фонсеки предшествовало расследование, продолжавшееся в течение года. Помощь панамским следователям оказали коллеги из США, Швейцарии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадора.

Собранные материалы, заметила Порсель, дают основания считать Mossack Fonseca “преступной организацией, занимавшейся укрывательством активов и денег сомнительного происхождения”.

Как сообщалось ранее, юристов считают замешанными в коррупционные схемы бразильской нефтяной государственной компании Petrobras. Расследование этого дела началось в 2014 году. Как считает следствие, топ-менеджеры Petrobras заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы, а также подкупали политиков. В 2003-2010-м компанию возглавляла Дилма Русеф; в прошлом году она была смещена с поста президента Бразилии в результате импичмента.

В конце января стало известно, что прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о “панамском архиве” – документов Mossack Fonseca, которые прошлой весной были опубликованы Международным консорциумом журналистских расследований (ISIJ). Причиной Порсель назвала жалобу, поданную в Конституционный суд Панамы на действия следователей. Кто именно подал жалобу, чиновница не уточнила.

Первые расследования, основывающиеся на документах “панамского архива”, появились в апреле 2016 года. Публикации касались многочисленных офшорных компаний, в которые выводят деньги главы государств и правительств, другие политические деятели и знаменитости. Всего в руки журналистов попало 11,5 миллиона документов общим размером 2,6 терабайта. Mossack Fonseca – одна из крупнейших в мире фирм – регистраторов офшоров.

Среди прочего в “панамских документах” говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, как выяснилось, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком “Россия”, который американские власти называли “личным банком для высокопоставленных российских чиновников”, а также с близкими знакомыми Путина.

14 апреля 2016-го российский лидер подтвердил достоверность информации “панамского архива”. Однако, добавил Путин, нигде в этих документах не говорится, что к средствам в офшорах имеет отношение лично он.