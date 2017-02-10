Пятница, 10 февраля 2017

Источники в американской разведке подтвердили, что отдельные данные неверифицированного доклада о “российском компромате” на президента США Дональда Трампа соответствуют действительности. Об этом сообщает CNN.

При этом этом источники телеканала подчеркнули, что речь не идет о “наиболее скандальных и непристойных” утверждениях из документа.

Как отмечают в CNN, достоверными оказались записи о переговорах иностранных граждан. В распоряжении канала оказались подтверждения спецслужб о времени звонков, личностях звонивших и мест, откуда совершались звонки.

“За последние две недели мы установили, что некоторые части досье достоверны”, – сообщил источник издания Buzzfeed. Он не раскрыл, какие части документа получили подтверждение, но, как и другие источники в спецслужбах, заявил, что речь идет о небольших частях досье, в которых нет сенсационных деталей.

“Мы по-прежнему считаем отвратительным распространение поддельных новостей на CNN”, – ответил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на запрос телеканала.

10 января CNN сообщил о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

В Москве публикацию назвали “абсолютным вымыслом”. “У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом”, – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

11 января, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Президент вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. “Вы публикуете фэйковые новости”, – пояснил избранный президент.

12 января Трамп заявил, что Национальная разведка США изучила доклад о якобы имеющемся у России компромате и признала изложенные в нем сведения выдумкой. Еще до этого глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что доклад не был составлен спецслужбами США. Он признал, что у его ведомства нет оснований доверять приведенной в документе информации, но прямо не называл его ложью. “Этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества”, – сказал Клэппер.

Глава Национальной разведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не строят никаких предположений на их основании. Кроме того, Клэппер подчеркнул, что в разговоре с Трампом он выразил беспокойство в связи с публикациями, и они оба согласились с тем, что подобные слухи “наносят вред национальной безопасности”.

“Разведывательное сообщество не имеет ни одного основания судить, что информация в этом документе достоверна, и мы не опираемся никаким образом на нее в наших выводах”, – говорится в заявлении. В то же время, подчеркнул Клаппер, “часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять нашим политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности”.