Пятница, 10 февраля 2017

Россия рассматривает возможность выдачи разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве “подарка” президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в разведке.

Выдача Сноудена рассматривается российскими властями как один из способов “выслужиться” перед Трампом, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Он сослался на ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.

Издание отмечает, что Трамп называл Сноудена “шпионом” и “предателем”, который заслуживает казни.

Американский адвокат Сноудена Бен Визнер заявил, что ему неизвестно ни о каких планах выдачи его подзащитного в США. “Команда Сноудена не получала таких сигналов и не имеет никаких новых причин для беспокойства”, – сказал адвокат.

Сам Сноуден написал в твиттере, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. “Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими”, – отметил он.

Слухи о возможной выдаче Сноудена появлялись и раньше. Во вторник адвокат Анатолий Кучерена заявил, что российская сторона не получала никаких документов о его экстрадиции. “До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинение, никакого запроса в адрес РФ об экстрадиции не поступало”,- сказал Кучерена.

18 января официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство еще на два года. “Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть “отличная возможность” сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, – написала Захарова. Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ (!!!) не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет”.

В США Сноуден объявлен в розыск. За обнародование секретной информации ему грозит тюремное заключение минимум на 30 лет. В сентябре Сноуден попросил президента Барака Обаму помиловать его. “Да, записанные в книгах законы говорят одно, но, вероятно, для того и придумано помилование. Для исключительных случаев. Для ситуаций, которые могут показаться нарушением закона на бумаге, но которые оказываются необходимыми, если смотреть на них с этической и моральной точки зрения”, – сказал Сноуден.

Сноуден подчеркнул, что он и сейчас убежден в том, что не зря в 2013 году раскрыл информацию о масштабе слежки, которую ведут американские и британские спецслужбы. По его словам, публикация секретных документов принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали. Кроме того, она привела к позитивным изменениям в американском обществе.

“Конгресс США и президент изменили политику в результате этих разоблачений. В то же время не было никаких подтверждений того, что кому-то эта информация причинила вред”, – считает Сноуден.