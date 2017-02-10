Пятница, 10 февраля 2017

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Законопроект наделяет сотрудников ФСО правом ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проходит маршрут охраняемых лиц. Кроме того, уточняется, что сотрудники ФСО в случае крайней необходимости или необходимой обороны могут использовать автомобили для остановки преступников. Пункт 3 ст. 26, где указано, что в отсутствие оружия или специальных средств сотрудник госохраны вправе использовать любые подручные средства, дополнен словами: “в том числе транспортные”.

Кроме того, на ФСО возложена обязанность обеспечения бесперебойной работы официального интернет-портала правовой информации, сайта pravo.gov.ru.

На сотрудников ФСО накладывается ряд ограничений. В частности, им будет размещать в интернете данные о своей работе. “Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны”, – говорится в документе.

Кроме того, предлагается запретить служить в Федеральной службе охраны предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики.

Технические правки также вносятся в ряд законов, так или иначе касающихся работы сотрудников органов госохраны – “О морских портах”, “О государственном пенсионном обеспечении”, “Кодекс торгового мореплавания”, “О государственной дактилоскопической регистрации” и “О статусе военнослужащих”, “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов”.

ФСО осуществляет функции по государственной охране руководства страны и обеспечению их защищенной связью. Спецслужба наделена правом ведения оперативно-розыскной деятельности.

26 мая Путин уволил с должности директора ФСО Евгения Мурова, возглавлявшего спецслужбу с 200 года. Генерал подал в отставку по собственному желанию. Новым директором ФСО был назначен заместитель Мурова Дмитрий Кочнев, который до этого руководил Службой безопасности президента.