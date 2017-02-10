Пятница, 10 февраля 2017

Друзья мои! Сегодня великая, скорбная и торжественная дата для русской истории, нашего народа и всего Русского мира. 180 лет назад не стало Александра Сергеевича Пушкина… С трагически безвременной смертью этого беспредельно живого человека до сих пор нельзя примириться… Учиться Пушкину – и для нас с вами это особенно важно – значит осваивать науку взаимодействия власти с творцом. Образ времени создают не политики, а художники. Однако от политиков, от их умения говорить с талантом, во многом зависит, каким будет этот образ. Нет смысла спорить, кто в чью эпоху жил. Не Пушкин погиб на дуэли во времена царствования Николая I, но Николай I правил страной во времена, когда созревал, входил в полную силу и был подбит на взлете гений Пушкина. Смею думать, что будь у самодержца чуть меньше самолюбия и чуть больше государственной мудрости, собрание сочинений Пушкина оказалось бы на несколько томов длиннее. Я не утверждаю, что в нашем художественном сообществе имеется сегодня новый Пушкин. Однако я уверена, что если государство не научится компетентно и уважительно работать с творческими людьми, судьба новых пушкиных может оказаться еще более плачевной. А пострадаем от этого мы все и наша культура…

А сейчас я прошу всех: давайте несколькими секундами тишины почтим память Александра Сергеевича. Спасибо.

Елена Ямпольская, депутат Госдумы

Вот я и говорю – Пушкин… Столетняя дата… Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта: это всем известно. Но тоже, как говорится, с одной стороны – личная жизнь, квартира в семь комнат, экипаж, с другой стороны – сам царь Николай Палкин, придворная жизнь, лицей, Дантес и так далее. И, между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменила… Разве? Ах да, Наталья. Это у Лермонтова – Тамара… Вот я и говорю. А Николай Палкин, конечно, сам стихов не писал. И поневоле мучился и завидовал поэту… Так вот я и кончаю, товарищи… Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А, как говорится, взятки гладки…

Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт.

(Одобрительные аплодисменты. Все встают и идут в буфет.)

Михаил Зощенко. “В пушкинские дни”