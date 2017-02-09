Четверг, 9 февраля 2017

В Панаме задержаны основатели юридической компании Mossack Fonseca Юрген Массак и Рамон Фонсека. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в офисе организации прошли обыски.

По версии следствия, предприниматели замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, связанном с нефтяной госкомпанией Petrobras. Расследование этого дела началось в 2014 году. Следствие считает, что топ-менеджеры компании, которую с 2003 по 2010 год возглавляла бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, заключали с подрядчиками контракты, намеренно завышая их суммы, а также подкупали политиков.

В конце января стало известно, что прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о “панамском досье”. По словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию. В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно подал жалобу.

Первые данные из “панамского архива” были опубликованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в “Панамских документах” говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком “Россия”, который американские власти называли “личным банком для высокопоставленных российских чиновников”, а также с близкими знакомыми Путина.

14 апреля в ходе прямой линии Путин подтвердил достоверность информации из “панамского архива”. Однако, добавил глава государства, нигде в этих документах не говорится, что к средствам в офшорах имеет отношение лично он.