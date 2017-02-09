Четверг, 9 февраля 2017

Московский арбитражный суд отказал Европейскому университету в иске об исполнении предписания Рособрнадзора по результатам проведенной в сентябре проверки, на основании которого вузу приостановили лицензию. Об этом сообщает “Коммерсант”.

“Несмотря на активные прения, суд не поддержал доводы университета о том, что на 16 сентября нами было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики)”, – сообщил представитель вуза.

ЕУ намерен оспорить решение арбитража. Кроме того, в среду вуз подал в тот же суд иск в отношении исполнения повторного предписания Рособрнадзора. Отзыв лицензии возможен только по факту повторного нарушения.

В апреле прошлого года Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете. 7 декабря это же ведомство приостановило действие лицензии вуза.

Европейский университет оспорил решение в арбитраже. Суд в качестве обеспечительной меры обязал Рособрнадзор на время рассмотрения иска вернуть вузу право работать. 14 декабря действие лицензии было восстановлено.

23 января Комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о выселении университета из занимаемого здания – дворца Кушелева-Безбородько на Гагаринской улице. По утверждению чиновников, ЕУ нарушал условия договора аренды здания “в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры”.

В комитете заверили, что, если иск будет удовлетворен, вуз не станут выселять до окончания учебного года, чтобы не нарушить интересы студентов.

В комментарии на сайте ЕУ отмечалось, что причиной принятого решения чиновники назвали итоги внеплановой летней проверки здания. Комитет имущественных отношений обвинил вуз в несогласованных перепланировках во дворце, а именно в установке пластиковых окон на дворовых фасадах и возведении нескольких временных перегородок. “Важно отметить, – говорится в комментарии вуза, – что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены”.

9 января ЕУ подал в тот же Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к комитету, в котором оспорил расторжение договора аренды. 19-го числа суд принял обеспечительные меры по иску, запретив Росреестру регистрировать прекращение аренды здания. Слушания по существу дела назначены на 15 марта.

Одним из членов попечительского совета ЕУ является бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.