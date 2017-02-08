Среда, 8 февраля 2017

Трегулова повела президента… в следующий зал, где царствовали “Положение во гроб” Караваджо и “Мученичество святого Эразма” Пуссена. Про первую она рассказывала долго: “никого не оставляет равнодушным, художественные приемы, диагонали-краски, обратите внимание на плиту, художник изобразил тот камень, который ляжет в основу церкви Христа”.

Но по лицу Путина понять, действует ли на него Караваджо, было невозможно.

“Комсомольская правда”

Он говорил далее о ранней страсти к живописи, о работах своих, о ценных находках, о том, как чистят картину – чесноком и толченой смолой, – как старый лак превращается в пыль, как под фланелевой тряпкой, смоченной скипидаром, исчезает грубая черная тень, и вот расцветает баснословная красота – голубые холмы, излучистая восковая тропинка, маленькие пилигримы…

Магду занимало главным образом, сколько стоит такая картина.

Владимиp Набоков. “Камера обскура”