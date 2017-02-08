Среда, 8 февраля 2017

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя по ходатайству следователя ФСБ ограничил адвокату Эмилю Курбединову срок ознакомления с делом “украинского диверсанта” Редвана Сулейманова несколькими днями, обязав юриста завершить ознакомление к 15 февраля. Об этом Курбединов сообщил на ФБ-странице.

Следователь заявлял, будто адвокат, злоупотребляя своим правом, затягивал ознакомление. Судья занял сторону силовиков.

“Все дело в том, – пояснял Курбединов, – что до своего ареста я успел снять фото со всего уголовного дела Редвана Сулейманова, однако при обыске у нас в офисе были изъяты носители информации со всеми уголовными делами. Теперь мне необходимо заново ознакамливаться с делами и снимать фото”.

26 января Курбединов был арестован на 10 суток по сфабрикованному ЦПЭ протоколу о демонстрировании символики “Хизб ут-тахрир”. Он освободился 5 февраля.

28-го числа арест Сулейманова был продлен до конца февраля – до семи месяцев с момента задержания. При этом российский УПК устанавливает, что по обвинению, которое инкриминировано политзеку, он не может содержаться в СИЗО больше полугода. Отступление от этой нормы допускается лишь в случае, когда следствие готовит дело к передаче в суд. В такой ситуации срок ареста обвиняемого может быть продлен на 30 суток сверх предельных полугода по ходатайству прокуратуры.

27-летнему Сулейманову вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Ему грозит до пяти лет колонии.

Как сообщалось, Сулейманов был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу. По словам Курбединова, его подзащитный “более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году”.

Сулейманов поселился в Запорожье и там работал строителем. Он периодически приезжал в аннексированный Крым, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года крымского татарина задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

При этом он не упоминал о взаимодействии с “группой Евгения Панова – Андрея Захтея”.

Вскоре, однако, выяснилось, что своим местом жительства Сулейманов называет несуществующий адрес – Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы – 132-й.

25 августа стало известно, что Сулейманов до ареста по уголовному делу получил 15 суток по административному – о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП). Как утверждалось, ФСБ задержала крымского татарина лишь после отбытия этого срока. Известно, что в начале августа таким же образом поступили с Пановым и Захтеем: их тоже сначала поместили под административный арест, а затем задержали по уголовному делу.

Как рассказывали родственники Сулейманова, первоначально ему инкриминировали часть 1 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте), санкция которой составляет до трех лет колонии, а затем обвинение ужесточили, добавив квалифицирующий признак “причинение крупного ущерба”.

В декабре стало известно, что ущерб, якобы причиненный Сулеймановым России, в том числе ФСБ, оценивается в сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сообщалось также, что следствие продолжало попытки “привязать” Сулейманова к “группе Панова – Захтея”. Однако фигурантом этого дела крымский татарин так и не стал.

В августе СМИ писали, что всего по делу “украинских диверсантов” задержаны девять человек. Поименно все они названы не были. Известны имена лишь четверых. Помимо Сулейманова, Панова и Захтея это дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Что ему вменяют и где он находится, неизвестно.