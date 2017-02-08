Среда, 8 февраля 2017

Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП России в декабре 2016 г. в годовом сравнении до 0,6% с 1,0%… При этом рост ВВП в ноябре 2016 г. улучшен до 1,1% в годовом выражении с 0,5% по предыдущей оценке. Ранее сообщалось, что первая оценка Росстата по снижению ВВП в 2016 г. на 0,2% оказалась значительно лучше оценки Минэкономразвития (снижение на 0,6%), ожиданий экономистов (также снижение на 0,6%) и динамики ВВП за 9 месяцев 2016 г. (снижение на 0,7%). Росстат оценивал снижение ВВП в I квартале 2016 г. в годовом выражении в 1,2%, во II квартале 2016 г. – в 0,6%, в III квартале 2016 г. – в 0,4%. Очевидно, что поквартальная динамика Росстатом в дальнейшем будет существенно пересмотрена, так как текущая динамика никак не выводит на снижение на 0,2% по итогам года.

“Ведомости”

таймс 14.02.84 заяв минизо превратно шоколад уточнить…

Не далее как в феврале министерство изобилия обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить… А в общем, думал он, перекраивая арифметику министерства изобилия, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру – даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь.

Джордж Оруэлл. “1984″