Среда, 8 февраля 2017

Убийство в Донецке командира батальона боевиков “Сомали” Михаила Толстых (Гиви) совершили четверо его подчиненных. Об этом заявил один из них, российский гражданин Игорь Мыльцев, сообщает “Новая Газета”.

По словам Мыльцева, служившего в “Сомали” добровольцем и имевшего позывной “Француз”, это было местью Гиви за предательство во время боев под Авдеевкой в конце января.

Когда “укры давить начали сильно”, Толстых совершил самострел, утверждает Мыльцев. Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (“главы ДНР” Александра Захарченко. – Ред.) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия”, – написал “Француз”. По его словам, приказ открыть огонь по позициям “Сомали” отдал сам Толстых.

Версию властей ДНР, приписывающих убийство Толстых “украинским диверсантам”, Мыльцев назвал смехотворной. “СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!” – написал он.

На странице Мыльцева вскоре после покушения на Толстых появилась запись: “Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! Захарченко, ты следующий!”

Как утверждает Мыльцев, после убийства Арсения Павлова (Моторолы) командир “Сомали” всерьез опасался за свою жизнь. Толстых в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Утром в четверг Толстых был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета “Шмель”. В “прокуратуре ДНР” уже заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. “А что им еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять”, – заявил Шкиряк.

Обвинения в убийстве Гиви отвергли и в Кремле. “Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности. Об этом не может быть и речи, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе”.

“Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации”, – отметил Песков. Он подчеркнул, что ситуация на востоке Украины “и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона”.

Толстых родился в 1980 году в Иловайске. В 1998-2000 годах служил в Вооруженных силах Украины, в учебном центре “Десна”. Военная специальность – командир танка. Затем работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе.

Гиви и батальон “Сомали” стали известны во время боев за новый терминал Донецкого аэропорта. Помимо этого отряд боевиков под командованием Толстых воевал под Иловайском, где участвовал в окружении украинской группировки. 16 февраля 2015 года Толстых был включен в санкционный список Европейского союза.

19 марта того же года на Гиви было совершено покушение – его машина получила повреждения, сам боевик не пострадал.

Военная прокуратура Украины подозревала Толстых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 (создание террористической организации, руководство и участие в ней), частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 437 (соучастие в ведении агрессивной войны), частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 (жестокое обращение с военнопленными), частью 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.