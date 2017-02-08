Среда, 8 февраля 2017

Минкультуры поддержало инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа – в день введения в стране продуктового эмбарго. Как передает ТАСС, об этом говорится в ответе первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

В Минкульте подчеркнули, что “указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук”. Ведомство также напомнило о необходимости финансово-экономического обоснования, так как учреждение нового праздничного дня потребует выделения бюджетных средств.

В Кремле на это заметили, что никак не относятся к инициативе. “Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел ввиду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения”, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ноябре 2016 года с инициативой к руководству Госдумы обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти” Рахман Янсуков. Он же подготовил проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

Янсуков в обращении писал, что “установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление”.

По его мнению, этим указом главы государства “бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о том, что именно на основе их плодотворной деятельности будет строиться экономическое будущее России”.

“Реализация данной политики позволила за относительно короткий срок обеспечить импортозамещение отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, придала стимул развитию отечественных производств, способствовала увеличению экономической безопасности, а также улучшению уровня и качества жизни граждан нашей страны”, – отмечал глава ассоциации.

Эмбарго на поставку продуктов из стран, принявших санкции против России, было введено 6 августа 2014 года. 24 июня 2015 года Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на год, позже оно было продлено до конца 2017 года.

При этом в ноябре 2016 года Путин заявил, что Россия “будет тянуть как можно дольше” с отменой эмбарго. По мнению президента, тем самым создаются условия для производства сельхозпродукции внутри страны. При этом Путин подчеркнул, что потребитель должен получать качественные товары. Он также признал, что введение российских констрсанкций привело к росту цен на продовольствие.