Среда, 8 февраля 2017

Суд подмосковного города Реутов назначил гражданскому активисту Марку Гальперину 10 суток административного ареста, сообщает активистка Алла Фролова. На него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Днем в четверг сотрудники полиции Реутова задержали Гальперина в здании местного отделения Сбербанка, где он был со своим отцом, сообщает “ОВД-Инфо”. Накануне полицейские приходили домой к родителям активиста, разыскивая его.

Гальперина привезли в отдел полиции и составили протокол. Телефон у него отобрали. Затем активиста отвезли в суд, а после приговора вернули в отдел. Где будет отбывать наказание Гальперин, пока неизвестно.

Во вторник утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. “Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок”, – написал активист. Когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали, а затем отвезли на допрос.

Сообщалось, что дело возбуждено по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также прошли у Сапроновой, ее саму отвезли на допрос.

После допроса Гальперина отпустили. Адвокат активиста Ксения Костроминасообщила что Гальперин сейчас находится в статусе свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении. Не получили подтверждения сообщения о том, что дело заведено именно за “публичные призывы к экстремизму”. Точная формулировка, фигурирующая в деле, пока неизвестна.

Сопронова также находится в статусе свидетеля. О сути дела журналистка тоже ничего не рассказала, сославшись на подписку о неразглашении.

Гальперин – постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.