Вторник, 7 февраля 2017

Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Как передает Интерфакс, законопроект исключает из законодательства нормы, ограничивающие этот процесс. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта.

Накануне об этой инициативе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. “В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее”, – заявил Медведев.

Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

Этот законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан – для жителей Крыма, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

После заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменен. В третьем окончательном чтении законопроект о бессрочности бесплатной приватизации Госдума рассмотрит 10 февраля. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит законопроект на пленарном заседании 15 февраля.

Бесплатная приватизация жилья началась в России в 1992 году. Тогда оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другие жилые помещения, находившиеся в муниципальном, федеральном и ведомственном жилищном фонде. Предполагалось, что приватизация завершится с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 года, однако из-за большого числа желающих ее срок трижды продлевался – сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года и наконец до 1 марта 2015 года.