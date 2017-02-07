Вторник, 7 февраля 2017

Петербургское заксобрание во втором и третьем чтении приняло закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает Фонтанка.Ру. За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором. Это означает, что оппозиционные депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля. Депутаты намерены окружить его “живым кольцом”.

Депутат Оксана Дмитриева заявила, что законопроект противоречит Конституции и ущемляет права граждан. “У вас слово “майдан” вызывает неконтролируемую истерику, но подумайте, в какой костер вы подбрасываете дрова, запрещая встречи с избирателями”, – сказал депутат от “Яблока” Борис Вишневский, обращаясь к единоросам, инициировавшим законопроект.

1 февраля документ был утвержден в первом чтении. Авторы документа из “Единой России” заявили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованную акцию против передачи Исаакия РПЦ. Как отметил лидер единоросов Александр Тетердинко, этот закон должен закрыть “лазейку в законодательстве”.

28 декабря Мосгордума приняла аналогичный законопроект. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ. Перед заседанием депутаты-коммунисты Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием Мосгордумы пикет против законопроекта. В нем участвовали около 15 человек. “Запрет на встречи с депутатами нарушает конституционные основы представительной власти!” – было написано на плакатах.

“В Москве ситуация накаляется, жители недовольны тем, что происходит, – сказала Шувалова. – Плюс на носу муниципальные выборы. Большим количеством людей легче управлять, можно их обмануть, по телевизору про кандидата от власти передачу хорошую показать, выборы сфальсифицировать. А когда избирают муниципального депутата, представителей нескольких улиц, управлять сложнее”.

Коммунисты считают, что в “Единой Россий” боятся протестов в столице. “Наверное, никого кроме себя не хотят видеть в парламенте. Единоросам уютно сидеть в депутатских креслах, они сами работать не хотят и нам мешают, – отметил Зубрилин. – Это святая обязанность – встречаться с жителями и рассказывать, что происходит в Мосгордуме”, – подчеркнул Зубрилин.

Зубрилин заявил, что депутаты найдут способы и дальше встречаться с избирателями, заявил Зубрилин. По его словам, положения закона это позволяют. На какие именно статьи будут опираться депутаты, коммунист рассказывать не стал, чтобы не давать единоросам возможности внести новые поправки.

Во вторник законопроект, приравнивающий на всей территории России встречи депутатов с избирателями к митингам, был внесен в Госдуму.