Вторник, 7 февраля 2017

Еще год назад как бы спонтанно начала муссироваться тема недопустимости телесных наказаний детей… Именно с отмены наказания начинается разрушение морали и, соответственно, жизни общества и государства… В последние десятилетия выявилась четкая закономерность: если Запад чего-то от России настойчиво добивается… значит, ему, Западу, это очень выгодно, а нам грозит бедой. Поэтому убедительно просим: не слушайте сердобольных дяденек и тетенек, призывающих “вслед за всем цивилизованным миром” отменить телесные наказания детей. Это со стопроцентной вероятностью будет иметь негативные последствия как для народа, так и для власти.

Ирина Медведева и Татьяна Шишова, православные психологи-педагоги

Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрене и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день.

Антон Чехов. “Три года”