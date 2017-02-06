Понедельник, 6 февраля 2017

В Москве полицейские задержали гражданского активиста Марка Гальперина. Об этом он сообщил на своей странице.

Утром полицейские пришли к Гальперину, но он отказался открывать им дверь. “Неизвестные люди пытаются зайти ко мне домой. Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок”, – написал активист. Спустя полчаса Гальперин сообщил, что дверь “долбят”, а затем – “пилят”. В 9:18 активист написал: “Я в автозаке”.

Как сообщает издание “Гражданские силы”, когда полицейские начали взламывать дверь, Гальперин выпрыгнул со второго этажа. Однако во дворе его задержали, а затем отвезли на допрос.

По данным издания, Гальперина должны были допросить по делу, возбужденному по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по факту размещения журналистом Градус.ТВ Ольгой Сапроновой в социальных сетях интервью активиста. Обыски также прошли у Сапроновой, ее саму отвезли на допрос.

Между тем адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин сообщал, что обыск связан с делом о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК). Он также связал дело с одним из опубликованных интервью Гальперина.

После допроса Гальперина отпустили. Адвокат активиста Ксения Костромина сообщила, что Гальперин сейчас находится в статусе свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении. Не получили подтверждения сообщения о том, что дело заведено именно за “публичные призывы к экстремизму”. Точная формулировка, фигурирующая в деле, пока неизвестна.

Сопронова также находится в статусе свидетеля. О сути дела журналистка тоже ничего не рассказала, сославшись на подписку о неразглашении.

Гальперин – постоянный участник акций протеста. Его неоднократно задерживала полиция, в том числе на одиночных пикетах.

16 января 2015 года в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). Однако о ходе его расследования не сообщается.