ЕСПЧ присудил группе россиян 183 тысячи евро за нарушение права на свободу собраний
Европейский суд по правам человека присудил денежные компенсации группе россиян, пожаловавшихся на ограничение властями свободы собраний. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
С жалобой в Страсбург обращались 23 россиянина, в числе которых правозащитник Лев Пономарев и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По словам истцов, с 2009 по 2012 годы власти в России в той или иной мере препятствовали проведению в общей сложности 28 массовых акций.
В решении суда подчеркивается, что авторам жалобы не была предоставлена возможность правовой защиты. Помимо этого, в деле со Львом Пономаревым, Сергеем Удальцовым и третьим заявителем, политологом Евгением Ихловым ЕСПЧ увидел нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций. При этом суд отказался удовлетворить жалобу на нарушение права на свободу выражения мнения истцов.
В итоге суд обязал Россию выплатить истцам в общей сложности более 183 тысяч евро за нарушение их прав и в качестве компенсации судебных издержек.
В минувший четверг ЕСПЧ удовлетворил семь жалоб лидера Партии прогресса Алексея Навального на задержания, штрафы и административные аресты в период с 2011 по 2014 годы, постановив выплатить политику 63,7 тысячи евро компенсации. 50 тысяч евро Навальному присуждены в качестве компенсации морального вреда, около тысячи евро – за материальный ущерб, почти 12,7 тысячи евро – за судебные издержки.
“Лживая, продажная и лицемерная судебная система РФ нахлобучена”, – ответил Навальный на решение суда. “России, фактически, надо не реформировать судебную систему, а создать ее. То, что есть сейчас – мерзость, основанная на телефонном праве и взятках. Никто не может добиться в справедливости в этих “судах”. Ни одна реформа не пойдет, пока нет судов”, – резюмировал политик.