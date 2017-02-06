Понедельник, 6 февраля 2017

Европейский суд по правам человека присудил денежные компенсации группе россиян, пожаловавшихся на ограничение властями свободы собраний. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

С жалобой в Страсбург обращались 23 россиянина, в числе которых правозащитник Лев Пономарев и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По словам истцов, с 2009 по 2012 годы власти в России в той или иной мере препятствовали проведению в общей сложности 28 массовых акций.

В решении суда подчеркивается, что авторам жалобы не была предоставлена возможность правовой защиты. Помимо этого, в деле со Львом Пономаревым, Сергеем Удальцовым и третьим заявителем, политологом Евгением Ихловым ЕСПЧ увидел нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций. При этом суд отказался удовлетворить жалобу на нарушение права на свободу выражения мнения истцов.

В итоге суд обязал Россию выплатить истцам в общей сложности более 183 тысяч евро за нарушение их прав и в качестве компенсации судебных издержек.

В минувший четверг ЕСПЧ удовлетворил семь жалоб лидера Партии прогресса Алексея Навального на задержания, штрафы и административные аресты в период с 2011 по 2014 годы, постановив выплатить политику 63,7 тысячи евро компенсации. 50 тысяч евро Навальному присуждены в качестве компенсации морального вреда, около тысячи евро – за материальный ущерб, почти 12,7 тысячи евро – за судебные издержки.

“Лживая, продажная и лицемерная судебная система РФ нахлобучена”, – ответил Навальный на решение суда. “России, фактически, надо не реформировать судебную систему, а создать ее. То, что есть сейчас – мерзость, основанная на телефонном праве и взятках. Никто не может добиться в справедливости в этих “судах”. Ни одна реформа не пойдет, пока нет судов”, – резюмировал политик.