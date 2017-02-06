Понедельник, 6 февраля 2017

Председатель территориальной избирательной комиссии подмосковного города Королева Жанна Прокофьева написала заявление о сложении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ТИК Дмитрия Лободенкова.

“Она написала заявление о сложении полномочий и о выходе из состава комиссии. Мособлизбирком уже принял соответствующее решение”, – сказал Лободенков.

25 января глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке Прокофьевой в связи с нарушениями на прошедших выборах. На заседании ЦИК Памфилова отметила, по ситуации в Королеве “очень большие вопросы”, которые стали хроническими.

“Это было в предыдущие годы, это есть сейчас. Вопиющие нарушения, – сказала глава ЦИК. – Предлагаю избирательной комиссии Московской области провести проверку территориальной комиссии Королева по организации выборов. А также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания председателя комиссии города Королев в своей должности”.

В 2016 году во время выборов депутатов Госдумы с участков Королева были незаконно удалены наблюдатели, отметила Панфилова. А суд, вместо того, чтобы дать оценку действиям правоохранительных органов, еще и осудил наблюдателей.

6 октября на заседании ЦИК Памфилова сообщила, что Центризбирком может обратиться в правоохранительные органы в связи с информацией о неправомерном удалении наблюдателей на ряде избирательных участков в Королеве в день выборов 18 сентября. По ее словам, имели место нарушения со стороны сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия.

“Эту практику в городе Королеве надо прекращать, – сказала тогда Памфилова. – У города Королева давно уже слава со знаком минус, каким образом там проводятся выборы”.

Как сообщается на сайте Мособлизбиркома, ТИК Королева возглавляет Жанна Прокофьева. В 2014 году она была председателем избиркома подмосковного города Реутова. Тогда Прокофьева отказала в регистрации кандидата от Партии прогресса.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений – проект “Карта нарушений на выборах” поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Глава ЦИК отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

Однако итоги выборов не были отменены больше ни на одном из участков. Тем не менее ряд председателей избирательных комиссий были отправлены в отставку из-за выявленных нарушений.