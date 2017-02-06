Понедельник, 6 февраля 2017

Сегежский горотдел карельского управления СКР возбудил против заключенного ИК-7 общего режима Кобы Шургаи, заявившего о пытках в колонии, дело о ложном доносе. Об этом сообщается на сайте главка. Шургае инкриминирована часть 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), предусматривающая до трех лет колонии.

По информации СКР, Шургая отбывает срок по частям “а”, “б” части 4 статьи 162 (разбой в особо крупном размере, совершенный в составе организованной группы) и части 3 статьи 30 – пункту “а” части 3 статьи 161 УК (покушение на грабеж в составе организованной группы). Когда в ноябре прошлого года после сообщения политзека Ильдара Дадина о пытках ситуация в ИК-7 получила широкую огласку, Шургая сообщил, что с мая 2015-го по март 2016-го фсиновцы дважды в день избивали его руками и ногами, причинив в числе прочего переломы ребра и ушной раковины.

Заключенный подал заявление в СКР по факту пыток. В конце ноября “Московский комсомолец” со ссылкой на неофициальный источник писал, что чиновники следственного ведомства задокументировали травмы, полученные Шургаей. “Помимо переломов ребер, следователи зафиксировали у него повреждения ноги, кожа на которой вследствие избиений оказалась иссиня-черного цвета”, – говорилось в публикации. Между тем карельское УФСИН заявило 1 декабря, что информация МК “является недостоверной и не соответствует действительности”.

В ходе доследственной проверки, заявляет СКР, Шургаю подвергли медэкспертизе. Как утверждается, обследование, в том числе рентгенологическое, не подтвердило переломов и иных повреждений у заключенного.

После этого дело открыли на самого заявителя.

1 февраля СКР сообщил о возбуждении дела против другого заключенного ИК-7, сообщившего о пытках, – 25-летнего уроженца Чечни Хасбулата Габзаева, отбывающего трехлетний срок по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании). В отличие от Шургаи, Габзаеву вменили часть 2 статьи 321 УК (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, в декабре прошлого года заключенный дважды нападал на фсиновцев.