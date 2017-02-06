Понедельник, 6 февраля 2017

Телеведущий американского телеканала Fox News Билл О’Райли, назвавший президента Владимира Путина убийцей, не намерен извиняться. Об этом журналист сообщил в эфире своей передачи.

“Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над тем, чтобы принести свои извинения, – отметил О’Райли. – Но на это может потребоваться некоторое время”. При этом журналист добавил, что готов принести извинения не раньше 2023 года.

Также О’Райли пояснил, что он имел в виду, назвав Путина убийцей. По словам телеведущего, все интересующиеся “жестокой историей” Путина могут прочесть книгу “iWar” Билла Герца, в которой рассказывается об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Позже во вторник Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле готовы подождать до 2023 года. “Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом”, – отметил Песков.

“Мы не склонны это преувеличивать и не склонны из этого что-то раздувать. Это скорее неловкая ситуация для самой компании Fox, чем для нас”, – сказал представитель Кремля.

Накануне Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста. “И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании”, – добавил Песков.

При этом ответ президента США Дональда Трампа, прозвучавший в эфире Fox News, пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. “Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев”, – подчеркнул он.

До этого Трамп в интервью Fox News не стал оспаривать утверждения о том, что Путин убийца. Американский президент в очередной раз подчеркнул: “Я действительно уважаю его (Путина. – Ред.). Я уважаю множество людей, но это не значит, что я смогу с ними поладить”.

Интервьюер Билл О’Райли заметил: “Путин – убийца”.

“Есть множество убийц, – ответил Трамп. – У нас множество убийц. Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?”

Соединенным Штатам лучше поладить с Россией, чем не поладить, добавил президент. “Если Россия помогает нам в таком важнейшем вопросе, как борьба с ИГ и исламским терроризмом во всем мире, – пояснил он, – то это хорошо”.

Позже вице-президент США Майк Пенс пояснил, что Трамп не ставил знак равенства между американскими и российскими ценностями, а говорил лишь о намерении выстраивать новые отношения с Москвой

Пенс отметил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону надо создавать новые коалиции для борьбы с радикальным исламом и терроризмом, отметив, что враг у России и США один – “Исламское государство”.