Понедельник, 6 февраля 2017

В Чечне утверждено обвинительное заключение по делу о недоносительстве, возбужденному против 32-летнего грозненца Асхаба Хизриева. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Фамилия фигуранта в сообщении ведомства не указывается, однако на сайте Заводского райсуда Грозного есть карточка дела Хизриева. Оно поступило в суд 6 февраля и было передано в производство председателю учреждения Аслану Хизриеву.

Об открытии дела прокуратура Чечни объявила 13 января; СМИ распространили информацию 16-го. По статье 205.6 УК (несообщение о преступлении) Хизриеву грозит штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полугода, либо до года принудработ, либо же до года колонии.

Согласно фабуле дела, в ноябре прошлого года Хизриев узнал, что его знакомый, житель Марий Эл Фарид Сафин, намерен отправиться в Сирию для участия в войне на стороне исламистов, однако не донес на него. Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке выехать на Ближний Восток.

Накануне суд в Астрахани вынес приговор по другому делу о недоносительстве. Житель города Улугбек Гафуров был оштрафован на 70 тысяч рублей. Областная прокуратура сообщала, что это первый приговор по статье 205.6, которая была включена в УК в июле прошлого года одним из законов “пакета Яровой”.