Понедельник, 6 февраля 2017

Красноярский крайсуд отправил 65-летнего пенсионера Николая Каржовых, который в конце 2015 года поджег здание администраций города Дудинки и Таймырского Долгано-Ненецкого района, на принудительное лечение в психбольницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. О решении, вынесенном 4 февраля, сообщается во вторник на сайте суда без указания имени фигуранта.

Каржовых вменялись пункты “а”, “б”, “д”, “е” части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью), часть 3 статьи 30 – пункты “а”, “б”, “д”, “е” части 2 статьи 105 (покушение на это же преступление) и часть 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Как утверждается, Каржовых страдает хроническим психическим расстройством и в момент поджога не осознавал опасности своих действий. Такое заключение вынесли эксперты московского Центра им. Сербского.

Сам подсудимый признал вину в поджоге, однако заявил, что убивать кого бы то ни было не намеревался.

Постановление об отправке Каржовых в психбольницу в законную силу не вступило. Пенсионер может обжаловать его в Верховном суде.

На сайте Красноярского крайсуда есть карточка другого дела, в котором фигурирует Каржовых. 29 ноября 2016 года судья Оксана Белобородова отклонила апелляцию обвиняемого на некое решение Дудинского райсуда. Как можно предположить, пенсионер пытался оспорить продление ареста или отказ райсуда в жалобе на какие-либо действия следствия.

Каржовых – житель Дудинки, административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого района. Он инвалид III группы.

Поджог пенсионер совершил 29 декабря 2015 года. Погибли четыре человека: трое сотрудников районной администрации, в том числе две женщины, и один – городской. Три чиновника задохнулись, одна из женщин умерла, получив ожоги почти 90 процентов поверхности тела.

Пострадавшими, судя по сообщению суда, признаны 74 человека, оказавшиеся заблокированными в здании; пятеро из них получили травмы при эвакуации.

Материальный ущерб зданию был оценен в сумму 60,675 миллиона рублей.

Вскоре после инцидента Каржовых задержали и арестовали. Он с самого начала занимал ту же позицию, что и в суде, – признавал вину в поджоге и отрицал умысел на совершение убийств.

Как выяснила “Новая газета”, причиной поджога стали жилищные проблемы. С 1983 года Каржовых с семьей жил в отгороженной части коридора на шестом этаже жилой девятиэтажки. Общая площадь “квартиры”, выделенной на семью из четырех человек, составляет 34 квадратных метра; жилая площадь – 22 квадратных метра. Канализация и вентиляция в жилище Каржовых отсутствуют; воду он провел от соседей.

Около 2005 года “квартиру” признали нежилым помещением. Каржовых обратился в мэрию с просьбой выделить ему и его дочери, имеющей двух детей, две однокомнатные квартиры. Вместо этого мэрия дважды предлагала им двухкомнатную квартиру, причем оба раза варианты оказывались неприемлемыми: первая квартира требовала капитального ремонта, вторая не была свободной от третьих лиц.

После второго отказа мэрия обратилась в суд, добиваясь сноса перегородок, отделяющих “квартиру” Каржовых от коридора. В марте 2012 года суд принял решение в пользу чиновников. Последовали апелляции; последняя из них была отклонена в июле 2015-го.

Между этими судами Каржовых напал на кабинет тогдашнего прокурора Таймыра Сергея Карпешина, разбив камнем окно. Комментируя свой поступок, он пообещал, что “на беззаконие органов власти будет отвечать своим беззаконием”. За нападение Каржовых был помещен под административный арест – по разным данным, или на 10, или на 15 суток.

Каржовых также вел тяжбы за коммунальные платежи и за выплаты по инвалидности. В апреле 2014 года прокурор Карпешин поддержал пенсионера, потребовав у службы соцзащиты возобновить выплату Каржовых пенсий. В суде первой инстанции дело было выиграно, но в апелляции требование пенсионера признали необоснованным. Каржовых подал повторное заявление, однако 11 ноября 2015-го суд прекратил производство по этому иску.