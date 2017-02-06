Понедельник, 6 февраля 2017

Фигурант первого дела крымских мусульман Нури (Юрий) Примов, осужденный к пяти годам общего режима, доставлен отбывать срок в ИК-5 Марий Эл в поселке Ясный Советского района. Об этом сообщила на своей ФБ-странице координатор проекта “Слова свободы” Яна Гончарова.

“Колония не очень приметная, – заметила активистка, – хотя и успела засветиться в недавних новостях. Уже в январе этого года на взятке попался заместитель начальника колонии (пытался за 5000 рублей пронести телефон осужденному). Также известно, что колония не выполняет свои обязательства по договорам поставки (говоря проще – кидает заказчиков)”.

Об отправке Примова в колонию стало известно 23 января. Вместе с ним на этап из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону забрали двух других осужденных по делу – Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова, которые также получили пятилетние сроки. Между тем основной фигурант дела – Руслан Зейтуллаев, – приговор которому был отменен апелляционной инстанцией, остался в Ростове дожидаться повторного суда.

Все четверо политзеков – жители сел в черте аннексированного Севастополя. Рабочий-строитель Примов, так же как и двое других строителей – Зейтуллаев и Ваитов, – был арестован 23 января 2015 года. Два с лишним месяца спустя, в начале апреля, арестовали Сайфуллаева.

Примов, в отличие от остальных фигурантов дела, – не крымский татарин, а славянин. Сообщалось, что в марте 2014 года он приветствовал аннексию полуострова и одним из первых получил российский паспорт.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Зейтуллаеву вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок вплоть до пожизненного, остальным троим фигурантам – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой на тот момент составляла от 5 до 10 лет колонии.

В деле было 15 томов. Согласно его фабуле, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку “Хизб ут-тахрир” для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждалось, от трех своих знакомых, вовлеченных в ячейку, Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей “Хизб ут-тахрир”, вербовать новых членов, а в дальнейшем – организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также на суде.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2, инкриминированную другим обвиняемым, и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом по части 2 статьи 205.5.

Прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева – 8 лет общего, для Примова и Ваитова – 7 лет общего режима.

Все подсудимые отказались признать вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву в Верховный суд. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.