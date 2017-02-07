Вторник, 7 февраля 2017

Проект «Школа владельцев бизнеса» от компании «Высоцкий консалтинг» гремит на всю страну и ближнее зарубежье уже более 8 лет. Проект успешно прошли бизнесмены и руководители из России, Украины, Казахстана и Беларуси. За это время удалось внедрить новые системы управлений более чем в 500 компаний разной величины и с разным доходом. К каждой из этих компаний применялся индивидуальный подход и полное сопровождение консультантами Высоцкий консалтинг, отзывы обо всех процессах можно увидеть на различных сайтах. Всё это помогло компании «Высоцкий консалтинг» получить признание и награды от международной ассоциации предпринимателей WISE.

Чтобы оценить широкий охват работы консультантов «Высоцкий консалтинг» стоит отметить сферы деятельности клиентов, которые принимали участие в проекте «Школа владельцев бизнеса». Это компании, работающие в области страхования и юриспруденции, крупные полиграфические предприятия, бизнес в сфере туризма, строительные компании, детские магазины и компании, производящие ювелирные товары. Этот список постоянно пополняется, так как самым главным PR-ом и рекламой выступают сами клиенты компании Высоцкий консалтинг, отзывы которых можно прочитать на сайте. Руководители и бизнесмены, прошедшие «Школу владельцев бизнеса» в дальнейшем также рассказывают об этом проекте своим партнерам и те, в свою очередь, также приходят к участию в этом проекте – этот факт и является доказательством качества оказываемых услуг компанией «Высоцкий консалтинг».

Материалы школы постоянно обновляются, так как со временем часть информации устаревает, а для успеха, как известно, важен постоянный прогресс. Именно поэтому Александр Высоцкий принял решение выпускать печатную и видео-продукцию для самостоятельного изучения, с которой можно ознакомиться на официальном сайте. Одной из самых популярных позиций пока остается книга «Малый бизнес. Большая игра». Неудивительно, ведь именно малый бизнес сейчас нуждается в обновлении и поддержке со всех сторон, будь то государство или сам руководитель. В книге собраны различные материалы, простые для понимания, но в тоже время действенные и применимые на практике.

В любом виде бизнеса стоит прислушиваться не только к собственному мнению и интуиции при решении не стандартных ситуаций, но и важно уметь посмотреть на проблемы под другим углом, с помощью профессиональных консультантов из компании «Высоцкий консалтинг».