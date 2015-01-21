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Статья

Постой и посиди

Новая “митинговая” статья УК заработала: первым фигурантом стал 75-летний Владимир Ионов, через несколько дней на допрос по уголовному делу привезли Марка Гальперина. Обоим грозит до пяти лет колонии за одиночные пикеты. Что ждет тех, кто не готов отказаться от базовых гражданских прав? Чего добивается власть, криминализуя мирный протест? Мнения активистов.

21.01.2015

Дарья Костромина

25.01.2017

Пиршество в КС

В Госдуме предложили исключить из Уголовного кодекса статью 212.1, предусматривающую уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митинга. Как передает ТАСС, соответствующий законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов.

Как отмечают авторы поправок, “формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП безотносительно к тому, кем – участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены”.

“Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП. В статье 50 Конституции содержится запрет повторного наказания за один проступок: “Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление”, – подчеркнули авторы поправок.

По мнению депутатов, “авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий”.

“Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности”, – указывают разработчики.

При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Ильдара Дадина, который стал первым приговоренным к лишению свободы по статье 212.1 УК.

24 января Конституционный суд провел заседание по рассмотрению жалобы Дадина на статью 212.1. КС рассмотрел жалобу без участия политзека, так как, по словам главы суда Валерийя Зорькина, Дадин оспаривал саму статью, а не конкретный случай ее применения к нему. Также суд решил не привлекать политзека к участию в слушаниях по видеосвязи, так как “зал для этого не приспособлен”.

Представитель Генпрокуратуры Татьяна Татьяна Васильева на заседании КС заявила, что у надзорного ведомства действительно есть претензии к формулировкам статьи 212.1. Однако она подчеркнула, что в целом статья не противоречит законодательству. “Я обозначила проблемы, но не считаю статью антиконституционой”, – завила Васильева.

На заседании выступили представители президента в КС Михаил Кротов, правительства – Михаил Барщевский, Минюста – Марина Мельникова. Все они также заявили о конституционности “митинговой” статьи, хотя и указали на необходимость уточнения некоторых положений.

Представитель уполномоченного по правам человека Иван Соловьев отметил, что “опасность личности субъекта с каждым новым нарушением возрастает”. Сославшись на мнение неназванных экспертов, он также назвал статью соответствующей Конституции.

При этом представлявший интересы Дадина Сергей Голубок назвал слова Соловьева “ножом в спину прав человека”. Юрист подчеркнул, что в докладе предыдущего омбудсмена была прямо противоположная точка зрения – что статья 212.1 неконституционна. Голубок отметил, что общественно опасные деяния на митингах описывает статья УК о массовых беспорядках, а статья 212.1 криминализует только само участие.

Ранее замгенпрокурора Владимир Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что “неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений”. По его мнению, совершенное повторно деяние вряд ли “становится настолько общественно опасным, чтобы признаваться преступлением”.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима (

ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по “митинговой” статье, включенной в УК в 2014 году.