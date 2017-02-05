Воскресенье, 5 февраля 2017

Главному раввину Сочи Ари Эделькопфу и его семье грозит депортация из России. Об этом в пятницу сообщила на своей ФБ-странице член местной еврейской общины Ольга Осташинская.

В воскресенье информацию подтвердил сам Эделькопф. Основанием, пояснил он, чиновники назвали подпункт 1 пункта 1 статьи 7 закона “О правовом положении иностранных граждан в России”, предусматривающий высылку иностранцев, если они “выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации”.

Какие именно высказывания или действия раввина были сочтены опасными, он в своей публикации не пояснил.

Председатель городской еврейской общины Давид Косневич назвал решение чиновников “недоразумением”. “Мы надеемся на помощь в разрешении этой ситуации со стороны федеральной власти”, – подчеркнул он.

В поддержку Эделькопфа выступила Федерация еврейских общин России. Начальник департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин в заявлении, которое цитирует Интерфакс, заметил, что раввин работает в Сочи 16 лет. Претензии к Эделькопфу Горин объяснил “стремлением излишне ретивых чиновников получить новые звездочки за проявленную активность в устранении якобы имеющих место “нарушений законности”.

27 января в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства был задержан раввин синагоги “Среди своих” Йосеф Херсонский. Задержанного доставили в Хамовнический райсуд, однако заседание по его просьбе было отложено, поскольку начинался шабат. 30-го числа, передавал “Лехаим”, судья Олеся Устинова оправдала раввина.

Между тем Херсонскому вменялась статья 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России). В отличие от Эделькопфа, московского раввина не обвиняли в угрозе безопасности страны.